Raphael Haaser war beim Weltcup-Riesentorlauf in Hafjell auf dem Weg zu einem weiteren Topergebnis, ehe er wenige Tore vor dem Ziel einhakte und wild abflog.

Der Riesentorlauf-Weltmeister brauchte länger, um sich wieder aufzurichten. Als er sich dann doch aufrappelte und mit einem Ski ins Ziel fuhr, schockte Haaser seine Fans mit einem blutverschmierten Gesicht.

Noch am Abend gab der Tiroler über Instagram Einblick in seinen derzeitigen Gesundheitszustand - und gibt leichte Entwarnung: "Glücklicherweise ist bei dem Sturz bis auf ein paar gebrochene Zähne nichts passiert."

Haaser wurde Zahn gezogen

Ober- und Unterlippe mussten genäht werden. Zusätzlich wurde dem Weltmeister ein Zahn gezogen. "Die Schmerzen, obwohl sie heute fürchterlich sind, machen einen nur stärker eines Tages." In Österreich sollen weitere Untersuchungen folgen.

Am kommenden Wochenende steht in Sun Valley das Weltcup-Finale auf dem Programm. Haaser wäre in Super-G und Riesentorlauf startberechtigt. ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer hofft auf einen Start des Tirolers in den USA, kann jedoch keine Garantie abgeben.

