NEWS

Die Startliste für den Männer-Slalom in Kranjska Gora

Die Entscheidung im Slalom-Weltcup steht an. Die Startliste für den vorletzten Torlauf der Saison in Kranjska Gora:

Die Startliste für den Männer-Slalom in Kranjska Gora Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Kampf um die Slalom-Kristallkugel geht in die nächste Runde.

Zwei Rennen vor Schluss haben noch acht Läufer die Chance auf den Sieg im Disziplinen-Weltcup. Das Rennen in Kranjska Gora ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Noel eröffnet Slalom in Kranjska Gora

Clement Noel (FRA) eröffnet den Torlauf in Kranjska Gora, Lucas Pinheiro Braathen (BRA) kommt mit Nummer zwei vor den beiden Norwegern Timon Haugan und Henrik Kristoffersen. Abgeschlossen wird die Top-Gruppe von Loic Meillard (SUI), Atle Lie McGrath und Paco Rassat (FRA).

Stand im Slalom-Weltcup>>>

Als erster Österreicher geht Michael Matt mit Nummer 10 aus dem Starthaus, Fabio Gstrein kommt mit der 14, Marco Schwarz mit der 16.

Die weiteren Österreicher

Weiters am Start sind Dominik Raschner (27), Johannes Strolz (28), Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (43), Simon Rueland (46) und Jakob Greber (56).

Startliste für den Slalom in Kranjska Gora:

Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

Belgien
Brasilien

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Ski Alpin
Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Showdown um Kristall: So steht es im RTL-Weltcup

Showdown um Kristall: So steht es im RTL-Weltcup

Ski Alpin
Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg?

Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg?

Ski Alpin
1
Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Ski Alpin
Kranjska Gora - RTL-Statistik

Kranjska Gora - RTL-Statistik

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Lucas Braathen Loic Meillard Marco Schwarz Slalom Slalom-Weltcup Clement Noel Timon Haugan Henrik Kristoffersen Atle Lie McGrath Paco Rassat Michael Matt Fabio Gstrein Dominik Raschner Johannes Strolz Adrian Pertl Joshua Sturm Jakob Greber Kranjska Gora