Die Startliste für den Männer-Slalom in Kranjska Gora
Die Entscheidung im Slalom-Weltcup steht an. Die Startliste für den vorletzten Torlauf der Saison in Kranjska Gora:
Der Kampf um die Slalom-Kristallkugel geht in die nächste Runde.
Zwei Rennen vor Schluss haben noch acht Läufer die Chance auf den Sieg im Disziplinen-Weltcup. Das Rennen in Kranjska Gora ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>
Noel eröffnet Slalom in Kranjska Gora
Clement Noel (FRA) eröffnet den Torlauf in Kranjska Gora, Lucas Pinheiro Braathen (BRA) kommt mit Nummer zwei vor den beiden Norwegern Timon Haugan und Henrik Kristoffersen. Abgeschlossen wird die Top-Gruppe von Loic Meillard (SUI), Atle Lie McGrath und Paco Rassat (FRA).
Als erster Österreicher geht Michael Matt mit Nummer 10 aus dem Starthaus, Fabio Gstrein kommt mit der 14, Marco Schwarz mit der 16.
Die weiteren Österreicher
Weiters am Start sind Dominik Raschner (27), Johannes Strolz (28), Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (43), Simon Rueland (46) und Jakob Greber (56).