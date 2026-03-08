"Ski-Zwillinge" jagen die Slalom-Krone

Für McGrath wäre es die erste Kristallkugel seiner Karriere, Braathen war bereits in der Saison 2022/23 – damals noch unter norwegischer Flagge – der beste Slalom-Läufer. Mittlerweile tritt er für Brasilien an und ist Olympiasieger im Riesentorlauf.
"Niemand pusht mich beim Skifahren so wie er"
Die beiden spornen sich seit Kindheitstagen zu Bestleistungen an. "Niemand pusht mich beim Skifahren so sehr wie er", sagte McGrath im LAOLA1-Interview Anfang 2024 über Braathen.
Wer auch immer am Ende der Saison die Slalom-Kugel in die Höhe stemmt – es wird nichts an der Freundschaft zwischen Lucas Pinheiro Braathen und Atle Lie McGrath ändern.