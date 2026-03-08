NEWS

"Ski-Zwillinge" jagen die Slalom-Krone

Zwei Rennen, nur ein Punkt Unterschied und eine Freundschaft, die allem standhält: Lucas Pinheiro Braathen und Athle Lie McGrath liefern sich das wohl emotionalste Slalom-Duell der Saison.

Sie sind beste Freunde – und zugleich auch größte Rivalen: Lucas Pinheiro Braathen und Atle Lie McGrath.

Die beiden Slalom-Stars sind fast auf den Tag genau gleich alt: Braathen wurde am 19. April 2000 geboren, McGrath am 21. April 2000. Auch deshalb werden sie oft als "Ski-Zwillinge" bezeichnet.

Aufgewachsen in Norwegen, geht das Duo den Weg bis an die Ski-Weltspitze die meiste gemeinsam. Auch abseits der Piste werden sie enge Freunde.

Der gemeinsame Traum wurde wahr

Als Braathen und McGrath zwölf Jahre alt sind, träumen sie erstmals davon, in einem Weltcup-Rennen die Plätze eins und zwei zu belegen.

Am 8. Jänner 2023 geht dieser Traum mit dem Doppelsieg von Braathen und McGrath erstmals in Erfüllung. Im Wengen-Slalom Anfang des Jahres 2026 ein zweites Mal.

McGrath und Braathen trennt nur ein Punkt 

Nun kämpfen McGrath und Braathen um die kleine Kristallkugel im Slalom. Zwei Rennen vor Saisonende trennt die beiden nur ein einziger Punkt.

Hinter dem Duo lauern innerhalb von 140 Punkten noch Clement Noel (FRAU/-17), Timon Haugan (NOR/-53), Henrik Kristoffersen (NOR/-79) und Paco Rassat (FRA/-94) und Olympiasieger Loic Meillard (SUI/-140).

Für McGrath wäre es die erste Kristallkugel seiner Karriere, Braathen war bereits in der Saison 2022/23 – damals noch unter norwegischer Flagge – der beste Slalom-Läufer. Mittlerweile tritt er für Brasilien an und ist Olympiasieger im Riesentorlauf.

"Niemand pusht mich beim Skifahren so wie er"

Die beiden spornen sich seit Kindheitstagen zu Bestleistungen an. "Niemand pusht mich beim Skifahren so sehr wie er", sagte McGrath im LAOLA1-Interview Anfang 2024 über Braathen.

Wer auch immer am Ende der Saison die Slalom-Kugel in die Höhe stemmt – es wird nichts an der Freundschaft zwischen Lucas Pinheiro Braathen und Atle Lie McGrath ändern.

