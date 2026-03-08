"Ski-Zwillinge" jagen die Slalom-Krone

Sie sind beste Freunde – und zugleich auch größte Rivalen: Lucas Pinheiro Braathen und Atle Lie McGrath.

Die beiden Slalom-Stars sind fast auf den Tag genau gleich alt: Braathen wurde am 19. April 2000 geboren, McGrath am 21. April 2000. Auch deshalb werden sie oft als "Ski-Zwillinge" bezeichnet.

Aufgewachsen in Norwegen, geht das Duo den Weg bis an die Ski-Weltspitze die meiste gemeinsam. Auch abseits der Piste werden sie enge Freunde.

Der gemeinsame Traum wurde wahr

Als Braathen und McGrath zwölf Jahre alt sind, träumen sie erstmals davon, in einem Weltcup-Rennen die Plätze eins und zwei zu belegen.

Am 8. Jänner 2023 geht dieser Traum mit dem Doppelsieg von Braathen und McGrath erstmals in Erfüllung. Im Wengen-Slalom Anfang des Jahres 2026 ein zweites Mal.

McGrath und Braathen trennt nur ein Punkt

Nun kämpfen McGrath und Braathen um die kleine Kristallkugel im Slalom. Zwei Rennen vor Saisonende trennt die beiden nur ein einziger Punkt.

Hinter dem Duo lauern innerhalb von 140 Punkten noch Clement Noel (FRAU/-17), Timon Haugan (NOR/-53), Henrik Kristoffersen (NOR/-79) und Paco Rassat (FRA/-94) und Olympiasieger Loic Meillard (SUI/-140).