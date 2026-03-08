Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Für Adrien Theaux geht kommendes Wochenende eine Ära zu Ende.

Wie der 41-jährige Franzose über Instagram bestätigt, wird er seine Karriere nach den Weltcup-Rennen in Courchevel beenden.

"Die Weltcup-Abfahrt in Courchevel wird mein letzter Start im Weltcup sein. Es wird ein wunderschöner, intensiver und festlicher Moment voller Emotionen. Man kann nicht sein ganzes Leben in dieser wunderbaren Skiwelt verbringen und die Seite umblättern, ohne einen Kloss im Hals zu haben", erklärt Theaux.

Der Speed-Spezialist gewann in seiner Karriere insgesamt drei Abfahrten, zuletzt 2015 in Santa Caterina. Im Jahr 2015 eroberte er mit Bronze im Super-G von Beaver Creek auch seine einzige WM-Medaille.

Mit aktuell 334 Weltcup-Einsätzen steht Theaux in der ewigen Bestenliste in den Top-15. Die Männer mit den meisten Weltcup-Rennen >>>