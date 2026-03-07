NEWS

Saisonaus! ÖSV-Läuferin verletzt sich in Val di Fassa schwer

Die 21-jährige Vorarlbergerin verletzt sich bei einem Sprung in Val di Fassa schwer am Knie.

Saisonaus! ÖSV-Läuferin verletzt sich in Val di Fassa schwer Foto: © GEPA
Leonie Zegg hat sich bei der zweiten Abfahrt in Val di Fassa (zum Ergebnis>>>) schwer am linken Knie verletzt.

Die 21-Jährige kommt bei einem Sprung unglücklich auf und kann das Rennen nicht beenden, fährt aber noch selbständig ins Ziel. Dort greift sie sich aufs Knie und muss abtransportiert werden.

Bereits vierte schwer verletzte ÖSV-Läuferin in diesem Jahr

Nach der medizinischen Erstversorgung wird sie zur genauen Abklärung nach Imst in die Klinik Medalp gebracht. Eine MRT-Untersuchung ergibt einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss. Die 21-Jährige, die erst im Januar ihr Weltcup-Debüt gegeben hat, wird heute noch operiert.

Zegg ist nach Katharina Liensberger, Magdalena Egger und Ricarda Haaser bereits die vierte schwer verletzte ÖSV-Läuferin in diesem Winter.

