Showdown um Kristall: So steht es im RTL-Weltcup

Beim Weltcupfinale in Hafjell erwartet die Ski-Fans eine packende Entscheidung. Die Riesentorlauf-Kugel wird erst im letzten Saisonrennen vergeben.

Titelverteidiger Marco Odermatt fährt als Favorit zum Finale nach Norwegen. Allerdings ist ihm Olympiasieger Lucas Braathen nahe gerückt.

Odermatts Marschroute: Platz drei fixiert die Kugel

Die Ausgangslage für Marco Odermatt (495 Punkte) ist trotz des geschmolzenen Vorsprungs klar: Er hat es nach wie vor in der eigenen Hand.

Um aus eigener Kraft alles klar zu machen und die Kugel rechnerisch abzusichern, braucht der Schweizer einen Platz auf dem Stockerl – Rang drei reicht ihm in jedem Fall zum Gesamtsieg.

Landet Odermatt jedoch außerhalb der Top 3, beginnen im Zielraum von Hafjell die Rechenspielchen.

Braathen braucht das perfekte Rennen

Lucas Pinheiro Braathen (447 Punkte) befindet sich in der Jägerrolle und muss voll angreifen. Um überhaupt noch eine Chance auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel zu haben, ist für ihn mindestens der vierte Platz Pflicht.

Alles darunter würde Odermatt vorzeitig zum Weltcupsieger krönen.

Auch der Schweizer Loic Meillard (406 Punkte) reist mit mathematischen Resthoffnungen an, seine Chancen sind bei 89 Punkten Rückstand jedoch eher theoretischer Natur.

Der aktuelle Stand im RTL-Weltcup vor dem Finale