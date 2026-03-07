NEWS

Showdown um Kristall: So steht es im RTL-Weltcup

Wer schnappt sich das Riesentorlauf-Kristall? Beim Finale wartet ein Duell um die kleine Kugel. So steht es im RTL-Weltcup vor dem letzten Rennen:

Showdown um Kristall: So steht es im RTL-Weltcup Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim Weltcupfinale in Hafjell erwartet die Ski-Fans eine packende Entscheidung. Die Riesentorlauf-Kugel wird erst im letzten Saisonrennen vergeben.

Titelverteidiger Marco Odermatt fährt als Favorit zum Finale nach Norwegen. Allerdings ist ihm Olympiasieger Lucas Braathen nahe gerückt.

Odermatts Marschroute: Platz drei fixiert die Kugel

Die Ausgangslage für Marco Odermatt (495 Punkte) ist trotz des geschmolzenen Vorsprungs klar: Er hat es nach wie vor in der eigenen Hand.

Um aus eigener Kraft alles klar zu machen und die Kugel rechnerisch abzusichern, braucht der Schweizer einen Platz auf dem Stockerl – Rang drei reicht ihm in jedem Fall zum Gesamtsieg.

Landet Odermatt jedoch außerhalb der Top 3, beginnen im Zielraum von Hafjell die Rechenspielchen.

Braathen braucht das perfekte Rennen

Lucas Pinheiro Braathen (447 Punkte) befindet sich in der Jägerrolle und muss voll angreifen. Um überhaupt noch eine Chance auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel zu haben, ist für ihn mindestens der vierte Platz Pflicht.

Alles darunter würde Odermatt vorzeitig zum Weltcupsieger krönen.

Auch der Schweizer Loic Meillard (406 Punkte) reist mit mathematischen Resthoffnungen an, seine Chancen sind bei 89 Punkten Rückstand jedoch eher theoretischer Natur.

Der aktuelle Stand im RTL-Weltcup vor dem Finale

Mehr zum Thema

Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Ski Alpin
Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg?

Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg?

Ski Alpin
1
Hütter nach knapp verpasstem Sieg: "Darf man nicht nachtrauern"

Hütter nach knapp verpasstem Sieg: "Darf man nicht nachtrauern"

Ski Alpin
1
2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

Ski Alpin
Eine Hundertstel! Hütter verpasst zweiten Saisonsieg haarscharf

Eine Hundertstel! Hütter verpasst zweiten Saisonsieg haarscharf

Ski Alpin
1

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Marco Odermatt Lucas Braathen