Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Die Attacke auf Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen bleibt aus, nichtsdestotrotz steht der Salzburger zum dritten Mal in dieser Saison am Stockerl.

Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest Foto: © GEPA
Stephan Brennsteiner erreicht im Riesentorlauf von Kranjska Gora den dritten Platz.

Der 34-jährige Salzburger fährt nach Halbzeit-Rang zwei zu seinem dritten Podestplatz in diesem Weltcup-Winter.

Olympiasieger Braathen hält Kugel-Kampf offen

Den Sieg schnappt sich Lucas Pinheiro Braathen.

Der Olympiasieger verteidigt seine Führung nach dem ersten Durchgang erfolgreich und setzt sich 0,54 Sekunden vor dem Schweizer Loic Meillard durch. Brennsteiner hat als Dritter 0,80 Sekunden Rückstand.

Superstar Marco Odermatt verpasst mit Platz fünf (+1,33) den vorzeitigen Gewinn des RTL-Weltcups, vor dem letzten Rennen beim Weltcup-Finale in Hafjell hat der Schweizer nur mehr 48 Punkte Vorsprung auf Braathen. Auch Meillard (-89 Punkte) hat noch Chancen.

Drei Österreicher in den Top 10

Mit Raphael Haaser (9./+1,98) und Marco Schwarz (10./+2,03) landen zwei Österreicher in den Top 10.

Joshua Sturm sammelt als 23. die nötigen Punkte für eine Teilnahme am Weltcup-Finale, wo nur die Top 25 des RTL-Weltcups starten dürfen.

Patrick Feurstein scheidet nach Zwischenrang sieben aus.

Das Ergebnis des Riesentorlaufs in Kranjska Gora:

