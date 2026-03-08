NEWS

Ski-Weltcup heute: Der Slalom der Männer in Kranjska Gora

Der Kampf um die Slalom-Kugel spitzt sich zu. Dahinter kämpfen die Österreicher um Top-Platzierungen. LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Der Slalom der Männer in Kranjska Gora Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der erste Slalom nach den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina steht an!

Am Sonntag wartet in Kranjska Gora der vorletzte Slalom der Saison. Der erste Durchgang startet um 9:30 Uhr, der zweite Lauf folgt dann um 12:30 Uhr – hier im LIVE-Ticker >>>.

Im Kampf um die Slalom-Kristallkugel könnte es spannender kaum sein: Atle Lie McGrath führt mit 452 Punkten hauchdünn vor Lucas Pinheiro Braathen (451). Doch auch Clement Noel (435) und Timon Haugan (399) sind noch voll im Rennen um den Disziplinensieg.

Hier zum Weltcup-Stand >>>

Für ein rot-weiß-rotes Highlight bei den Olympischen Winterspielen sorgte Fabio Gstrein, der im Slalom die erste österreichische Einzelmedaille holte. Kann der Tiroler dieses Erfolgserlebnis mitnehmen und in Kranjska Gora erneut um das Podest mitfahren?

LIVE-Ticker:

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Jean-Noël Augert (Frankreich) - 13 Weltcupsiege
#7 - Benjamin Raich (Österreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Männer-Slalom in Kranjska Gora

Die Startliste für den Männer-Slalom in Kranjska Gora

Ski Alpin
"Ski-Zwillinge" jagen die Slalom-Krone

"Ski-Zwillinge" jagen die Slalom-Krone

Ski Alpin
Showdown um Kristall: So steht es im RTL-Weltcup

Showdown um Kristall: So steht es im RTL-Weltcup

Ski Alpin
Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Ski Alpin
Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg?

Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg?

Ski Alpin
1
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Ski Alpin

Kommentare

Ski-Weltcup Herren Alpiner Ski-Weltcup Slalom Slalom-Weltcup Fabio Gstrein Lucas Braathen Atle Lie McGrath Timon Haugan