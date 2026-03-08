-
Ski-Weltcup heute: Der Slalom der Männer in Kranjska Gora
Der Kampf um die Slalom-Kugel spitzt sich zu. Dahinter kämpfen die Österreicher um Top-Platzierungen. LIVE-Infos:
Der erste Slalom nach den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina steht an!
Am Sonntag wartet in Kranjska Gora der vorletzte Slalom der Saison. Der erste Durchgang startet um 9:30 Uhr, der zweite Lauf folgt dann um 12:30 Uhr – hier im LIVE-Ticker >>>.
Im Kampf um die Slalom-Kristallkugel könnte es spannender kaum sein: Atle Lie McGrath führt mit 452 Punkten hauchdünn vor Lucas Pinheiro Braathen (451). Doch auch Clement Noel (435) und Timon Haugan (399) sind noch voll im Rennen um den Disziplinensieg.
Für ein rot-weiß-rotes Highlight bei den Olympischen Winterspielen sorgte Fabio Gstrein, der im Slalom die erste österreichische Einzelmedaille holte. Kann der Tiroler dieses Erfolgserlebnis mitnehmen und in Kranjska Gora erneut um das Podest mitfahren?