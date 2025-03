Zu starke Schneefälle: Erstes Abfahrtstraining abgesagt

presented by

Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Ski-Frauen in La Thuile ist abgesagt worden.

Schuld sind Schneefälle über Nacht und Nebel in den Morgenstunden. Am italienischen Ski-Ort ist bereits am Donnerstag das erste von drei Speed-Rennen geplant. Die Abfahrt ist für 11.00 (im LIVE-Ticker >>>) angesetzt.

Für die Austragung einer Abfahrt muss zwingend zumindest ein Training absolviert werden. Jenes soll am Mittwoch stattfinden.

La Thuile ist die vorletzte Speed-Station dieser Weltcup-Saison. Danach steht noch das Finale in Sun Valley (USA) an.

Die Kugel-Entscheidungen in Abfahrt und Super-G sind noch nicht gefallen. In der Abfahrt liegt Cornelia Hütter als Titelverteidigerin 16 Punkte hinter Spitzenreiterin Federica Brignone aus Italien zurück.