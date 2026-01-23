NEWS

Kitzbühel LIVE - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Alle Startzeiten der diesjährigen Kitzbühel-Rennen rund um die Abfahrt auf der Streif im Überblick. So läuft das Hahnenkammwochenende.

Kitzbühel LIVE - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026 Foto: © GEPA
Das Highlight des Ski-Weltcups zieht die Ski-Fans wieder in seinen Bann: Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel!

Das spektakuläre Renn-Wochenende startet heute, Freitag, mit dem Super-G. Ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Startliste für den Super-G>>>

Das große Highlight, die Abfahrt auf der Streif, findet wie gewohnt am Samstag statt. Am Sonntag erwartet die Fans der traditionelle Slalom am Ganslernhang.

Das Programm der 86. Hahnenkamm-Rennen:

TAG

DATUM

ZEIT

BEWERB

Di

20. Jän

11:30

1.Abfahrtstraining

Ergebnis

Mi

21. Jän

11:30

2.Abfahrtstraining

Ergebnis

Fr

23. Jän

11:30

SUPER G

LIVE

18:30

Siegerehrung Super-G

Sa

24. Jän

11:30

ABFAHRT

LIVE

18:30

Siegerehrung Abfahrt

So

25. Jän

10:15

SLALOM, 1.DG

LIVE

13:30

SLALOM, 2.DG

