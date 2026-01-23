NEWS
Kitzbühel LIVE - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026
Alle Startzeiten der diesjährigen Kitzbühel-Rennen rund um die Abfahrt auf der Streif im Überblick. So läuft das Hahnenkammwochenende.
Das Highlight des Ski-Weltcups zieht die Ski-Fans wieder in seinen Bann: Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel!
Das spektakuläre Renn-Wochenende startet heute, Freitag, mit dem Super-G. Ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>
Das große Highlight, die Abfahrt auf der Streif, findet wie gewohnt am Samstag statt. Am Sonntag erwartet die Fans der traditionelle Slalom am Ganslernhang.