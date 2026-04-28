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Wie geht es mit Conny Hütter weiter? Entscheidung naht

Am Montag dürfte die 33-Jährige wohl ihre Entscheidung bekanntgeben. Macht die Olympia-Bronzene weiter oder beendet sie ihre Karriere?

Wie geht es mit Conny Hütter weiter? Entscheidung naht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Was bringt die Zukunft für Cornelia Hütter?

Ob die 33-Jährige nach der Olympia-Bronzemedaille im Super-G weitermacht, ist nach wie vor ungewiss.

Karriereende? ÖSV-Ass Hütter setzt sich Deadline

Konkret habe sich Hütter für Mai eine Deadline gesetzt. Damit einher geht nun eine weitere Ankündigung der Steirerin: Für den kommenden Montag (4. Mai) hat Hütter gemeinsam mit ihren Sponsoren zu einer Pressekonferenz geladen.

Man darf zumindest vermuten, dass die Speed-Spezialistin dann eine Entscheidung hinsichtlich ihrer weiteren Karriere verkünden wird.

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