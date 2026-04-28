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Speedfahrerin trennt sich von Head

Die dreifache Olympia-Teilnehmerin beendet nach sechs Jahren und einem Podestplatz die Zusammenarbeit mit ihrer Skimarke.

Speedfahrerin trennt sich von Head Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Laura Gauche beendet nach sechs Jahren die Zusammenarbeit mit der Skimarke Head.

2023 erreichte sie mit dem Ausrüster in der Abfahrt von Crans-Montana ihren ersten Podestplatz, es blieb bis zum Ende der abgelaufenen Saison auch ihr einziger.

Dennoch zählte die Französin bis vor Kurzem zu den Top 30 in den Speed-Disziplinen. Im Abfahrtsweltcup konnte sie diese Platzierung im letzten Winter nicht halten, sie belegte Rang 33.

Auch bei drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen stand die 31-Jährige am Start.

"Haben unglaubliche Meilensteine erreicht"

"Gemeinsam haben wir einige unglaubliche Meilensteine erreicht — meine ersten Top-10-Platzierungen, Top-Fünf, mein erstes Weltcup-Podium, zwei Olympische Spiele und drei Weltmeisterschaften. Momente, die ich nie vergessen werde", resümiert sie auf Instagram.

Dennoch bedankt sich Gauche für die Zusammenarbeit und ergänzt:

"Jetzt fühlt es sich für mich nach dem richtigen Zeitpunkt an, ein neues Kapitel zu beginnen."

Mit welcher Marke sie im kommenden Winter zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

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