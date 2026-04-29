Österreichische Verstärkung für Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin setzt zukünftig in Materialsachen auf einen weiteren Österreicher.

Niklas Skaardal wird sich um die Ski der Amerikanerin kümmern. Zuvor war der ehemalige Skifahrer einige Jahre lang beim ÖSV tätig.

"Das ist eine Auszeichnung für mich", sagt Skaardal gegenüber der "Krone".

Mit 1. Mai beginnt seine neue Aufgabe im Serviceteam von Atomic. Dort ist mit Robert Bürgler ein weiterer Österreicher vertreten.

"So eine Chance bekommt man nicht zweimal"

Der 24-Jährige war bis 2024 selbst Skifahrer, die letzten beiden Jahre kümmerte er sich um die Nachwuchshoffnungen Jakob Greber und Moritz Zudrell.

"Du hast in einer Saison so viel Kontakt miteinander, ich habe versucht, ihnen auch skifahrerisch etwas mitzugeben", erklärt der Sohn der Ex-Skifahrer Karin Köllerer und Atle Skaardal.

"So eine Chance bekommt man nicht ein zweites Mal in seinem Leben. Diese Möglichkeit muss man nutzen", erklärt der 24-Jährige.