Nick Petersen bleibt für ein weiteres Jahr in Klagenfurt.

Der KAC ließ eine in der Vereinbarung mit dem kanadischen Stürmer verankerte Klausel zum vorzeitigen Austritt verstreichen, wodurch der Vertrag automatisch auch für die Saison 2026/27 Gültigkeit erlangt.

In der kommenden Spielzeit wird Nick Petersen (36) einen weiteren Rekord brechen, er avanciert zum ersten Legionär in der gesamten Klubgeschichte, der neun Saisonen in Klagenfurt verbringt. Er übertrifft damit Head Coach Kirk Furey und Mike Siklenka, die jeweils in acht Jahren als Spieler beim EC -KAC unter Vertrag standen.

Bereits im vergangenen Dezember war der Rechtsschütze zum erfolgreichsten Import-Torschützen der Vereinshistorie aufgestiegen, mittlerweile hält er bereits bei 151 Treffern in Ligaspielen.

Pilloni: "Unverändert ein Schlüsselspieler in unserem Angriff"

Nick Petersen schloss sich dem österreichischen Rekordmeister im Sommer 2018 an, seither kam er auf 404 Bewerbsspieleinsätze, aus denen für ihn 421 Scorerpunkte (159 Tore, 262 Vorlagen) zu Buche stehen.

Der 36-jährige Kanadier sagt zu seiner Verlängerung: "Über die Jahre ist Klagenfurt zu einer echten Heimat für mich geworden, am Eis und abseits davon. Der EC-KAC ist mehr als ein Klub, ich sehe ihn als große Familie, deren Teil ich sehr gerne bin."

"Nick Petersen ist unverändert ein Schlüsselspieler in unserem Angriff und einer der produktivsten Offensivspieler in der Liga", kommentiert General Manager Oliver Pilloni die Fortsetzung der Zusammenarbeit.