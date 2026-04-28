Großer Verlust für Ester Ledecka

Ester Ledecka verliert mit Tomas Bank und Franz Gamper gleich zwei ihrer Trainer.

Die Tschechin bedankt sich via Instagram bei ihren Weggefährten: "Danke Jungs, dass ihr mir geholfen habt, meine Träume zu verwirklichen. Es war mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten! Ich wünsche euch alles Gute!"

Die Entscheidung sei im gegenseitigen Respekt gefallen, wie Ledecka am Montag verkündet. Besonders der Abschied von Gamper tue weh.

"Die Zusammenarbeit mit ihm war sehr erfolgreich und ungemein inspirierend für mich", wird die 31-Jährige von "sport.cz" zitiert.

Wer die Nachfolge der beiden antreten wird, ist noch offen.

2026 erstmals ohne Olympia-Gold

Ledecka ist eine Ausnahmeerscheinung des Wintersports. Die Tschechin zählt sowohl bei den Alpin-Snowboarderinnen als auch im Speedbereich der Alpin-Skifahrerinnen zur absoluten Weltspitze, kürte sich unter anderem 2018 und 2022 zur Olympiasiegerin im Snowboard-Parallel-Riesenslalom und holte sich 2018 Olympia-Gold im Ski-Super-G.

Die vergangene Saison verlief jedoch nicht unbedingt nach Wunsch für die Alleskönnerin. Bei Olympia blieb sie ohne Medaille, zudem konnte sie im Ski-Weltcup nur einen Podestplatz herausfahren. Beim Super-G in Tarvis wurde sie Dritte.

Im Snowboard-Weltcup war die Tschechin in der vergangenen Saison nur ein Mal am Start, gewann diesen Auftritt auf der Simonhöhe allerdings.