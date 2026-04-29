Für Österreich! Tennis-Talent möchte Nation wechseln

Österreichs Frauen-Tennis steht aktuell so gut da wie seit Jahren nicht.

Mit Anastasia Potapova und Lilli Tagger stehen im Moment zwei Österreicherinnen in den Top 100 und mit Sinja Kraus und Julia Grabher gibt es zwei weitere ÖTV-Spielerinnen, die sich im Dunstkreis der besten 100 bewegen.

In Zukunft könnte ein weiteres Talent für Österreich in diese Sphären vordringen.

Karina Kovalchuk ist aktuell noch Ukrainerin, doch zukünftig will sie für Österreich starten.

"Nummer eins der Welt werden"

Die 17-Jährige floh vor vier Jahren mit ihren Eltern vom Krieg in der Ukraine nach Kärnten, wo ihre Großeltern bereits seit 18 Jahren leben.

In Kärnten geht Kovalchuk zur Schule und spielt auch Tennis, und das will sie bald unter österreichischer Flagge tun.

"Kürzlich habe ich meine rot-weiß-rot-Karte bekommen – in zwei Jahren hoffe ich, dass es mit der Staatsbürgerschaft klappt", sagt sie gegenüber der "Kronen Zeitung".

In der Junioren-Weltrangliste liegt sie aktuell noch auf Platz 296, doch Kovalchuk hat hohe Ziele: "Diese Saison will ich zumindest unter die Top 100 der Junioren-Weltrangliste kommen und dadurch erstmals bei den großen Turnieren im Nachwuchs-Bereich starten. Langfristig ist es mein Ziel, einen Grand Slam zu gewinnen und die Nummer eins der Welt zu werden."