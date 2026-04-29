Im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League kommt es am Mittwoch zum Aufeinandertreffen zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Truppe von Legenden-Coach Diego Simeone belegt in der spanischen Liga nur den vierten Rang und hat bereits 25 Zähler Rückstand auf den Tabellenführer Barca.

Zuletzt siegte Atleti daheim 3:2 gegen Athletic Bilbao.

Auch die Gunners wackelten zuletzt in der Premier League und mussten den Konkurrenten Manchester City herankommen lassen.

Die Arteta-Elf siegte vergangenes Wochenende daheim 1:0 gegen Newcastle United.

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