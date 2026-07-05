Rossignol? "Hatte kein Vertrauen in die Ski"

Ganze 19 Jahre war Zan Kranjec auf Rossignol-Skiern unterwegs. Diese lange Zusammenarbeit kam in diesem Jahr jedoch zu einem Ende.

Gegenüber "skiracing.com" erklärt der Slowene nun, was ihn zu diesem Schritt bewog: "Ich hatte kein Vertrauen in die Ski und schließlich auch nicht in mich selbst, um wirklich ans Limit zu gehen."

Sich noch einmal zu verändern und ein anderes Material auszuprobieren, lag daher auf der Hand.

Sofort gutes Gefühl mit neuen Skiern

Untergekommen ist der 33-Jährige letztlich bei Nordica. "Viele sagten mir, ich würde mich anfangs wohl nicht gut fühlen. Aber ich fühlte mich fast sofort gut", zeigt sich Kranjec nach den ersten Testfahrten in Pozza di Fassa begeistert.

Mit dem guten Gefühl will Kranjec im Riesentorlauf auch wieder die Podestränge attackieren - vergangene Saison war Platz sechs in Copper Mountain das höchste der Gefühle.

In sieben von neun Weltcup-Riesentorläufen schaffte er es nicht in die Top 10. "Ich habe keinen Spaß am Rennen, wenn ich so abschneide wie letzte Saison", so Kranjec deutlich.