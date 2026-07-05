NEWS

Rossignol? "Hatte kein Vertrauen in die Ski"

Der slowenische Technik-Spezialist Zan Kranjec hat sich nach 19 gemeinsamen Jahren von Rossignol getrennt - nun spricht er über die Gründe.

Rossignol? "Hatte kein Vertrauen in die Ski" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ganze 19 Jahre war Zan Kranjec auf Rossignol-Skiern unterwegs. Diese lange Zusammenarbeit kam in diesem Jahr jedoch zu einem Ende.

Gegenüber "skiracing.com" erklärt der Slowene nun, was ihn zu diesem Schritt bewog: "Ich hatte kein Vertrauen in die Ski und schließlich auch nicht in mich selbst, um wirklich ans Limit zu gehen."

Sich noch einmal zu verändern und ein anderes Material auszuprobieren, lag daher auf der Hand.

Sofort gutes Gefühl mit neuen Skiern

Untergekommen ist der 33-Jährige letztlich bei Nordica. "Viele sagten mir, ich würde mich anfangs wohl nicht gut fühlen. Aber ich fühlte mich fast sofort gut", zeigt sich Kranjec nach den ersten Testfahrten in Pozza di Fassa begeistert.

Mit dem guten Gefühl will Kranjec im Riesentorlauf auch wieder die Podestränge attackieren - vergangene Saison war Platz sechs in Copper Mountain das höchste der Gefühle.

In sieben von neun Weltcup-Riesentorläufen schaffte er es nicht in die Top 10. "Ich habe keinen Spaß am Rennen, wenn ich so abschneide wie letzte Saison", so Kranjec deutlich.

Feller,Schwarz & Co. gehen am Wörthersee "baden"

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Manuel Feller hat seine Gondel in Kitzbühel! Bilder der "Taufe"

Manuel Feller hat seine Gondel in Kitzbühel! Bilder der "Taufe"

Ski Alpin
Ehemaliger polnischer Skispringer viel zu früh verstorben

Ehemaliger polnischer Skispringer viel zu früh verstorben

Skispringen
USA für Belgien gewappnet: "Das Land glaubt daran"

USA für Belgien gewappnet: "Das Land glaubt daran"

Fußball WM
Kanada-Aus als Aufbruch: "Das muss der neue Maßstab sein"

Kanada-Aus als Aufbruch: "Das muss der neue Maßstab sein"

Fußball WM
WM um 2 Uhr: Achtelfinale Mexiko - England

WM um 2 Uhr: Achtelfinale Mexiko - England

Fußball WM
VIDEO: Mbappe erlöst Frankreich gegen Paraguay

VIDEO: Mbappe erlöst Frankreich gegen Paraguay

Fußball WM
WM heute: Achtelfinale Brasilien - Norwegen

WM heute: Achtelfinale Brasilien - Norwegen

Fußball WM

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Zan Kranjec