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Ehemaliger italienischer Skistar bei Unfall schwer verletzt

Ex-Skirennläufer Peter Runggaldier ist bei einem Verkehrsunfall in den Dolomiten schwer verletzt worden. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Ehemaliger italienischer Skistar bei Unfall schwer verletzt Foto: © IMAGO / HJS
Textquelle: © APA
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Der ehemalige Skirennläufer Peter Runggaldier ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in den Dolomiten schwer und eine 30-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Der 58-jährige Südtiroler war italienischen Medien zufolge auf der Passstraße zum Pordoijoch bei Canazei im Trentino mit dem Motorrad unterwegs gewesen und stieß mit der Deutschen zusammen. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Mehrere Knochenbrüche bei Runggaldier

Auch Runggaldier habe sich mehrere Knochenbrüche zugezogen, hieß es. Er wurde ebenfalls mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient geflogen. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar.

Der Südtiroler Runggaldier feierte in den 1990er-Jahren zahlreiche Erfolge im Ski-Weltcup, vor allem in den Disziplinen Abfahrt und Super-G. In letzterer gewann der heute 58-Jährige 1995 den Weltcup. Bei der Weltmeisterschaft 1991 errang der Rennläufer die Silbermedaille in der Abfahrt.

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