NEWS

Überragende Aicher fährt im Soldeu-Super-G der Konkurrenz davon

Die Deutsche feiert in Andorra in beeindruckender Manier ihren fünften Weltcupsieg. Die ÖSV-Frauen fahren hinterher. Haaser stürzt schwer.

Überragende Aicher fährt im Soldeu-Super-G der Konkurrenz davon Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Fünfter Weltcupsieg für Emma Aicher!

Die Deutsche siegt überlegen im Super G von Soldeu vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,88) und Abfahrts-Siegerin Corinne Suter aus der Schweiz (+0,98).

Schwerer Sturz von Haaser

Beste Österreicherin wird die nicht voll fitte Cornelia Hütter als Zehnte (+1,84). Ariane Rädler fällt am Weg zu einer Top-Platzierung aus. Mirjam Puchner landet auf Rang 14 (+2,11).

Nach einem schweren Sturz von Ricarda Haaser ist das Rennen lange unterbrochen, die Österreicherin muss mit dem Akia abtransportiert werden.

Nadine Fest verliert viel Zeit und landet auf Platz 19 (+2,64). Die Abfahrts-Zweite Nina Ortlieb, Emily Schöpf, Lena Wechner und Julia Scheib scheiden wie Rädler allesamt aus.

Mehr zum Thema

1. Super-G in Soldeu: Das Ergebnis

1. Super-G in Soldeu: Das Ergebnis

Ski Alpin
Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Ski Alpin
Ortlieb wird Zweite: "Lieber knapp hinten und die Leistung passt"

Ortlieb wird Zweite: "Lieber knapp hinten und die Leistung passt"

Ski Alpin
Elf Hundertstel fehlen Ortlieb auf den ersten Abfahrts-Sieg

Elf Hundertstel fehlen Ortlieb auf den ersten Abfahrts-Sieg

Ski Alpin
1
Ski LIVE – Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Das Ergebnis

Ski LIVE – Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Das Ergebnis

Ski Alpin
Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Ski Alpin
Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup