Überragende Aicher fährt im Soldeu-Super-G der Konkurrenz davon

Fünfter Weltcupsieg für Emma Aicher!

Die Deutsche siegt überlegen im Super G von Soldeu vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,88) und Abfahrts-Siegerin Corinne Suter aus der Schweiz (+0,98).

Schwerer Sturz von Haaser

Beste Österreicherin wird die nicht voll fitte Cornelia Hütter als Zehnte (+1,84). Ariane Rädler fällt am Weg zu einer Top-Platzierung aus. Mirjam Puchner landet auf Rang 14 (+2,11).

Nach einem schweren Sturz von Ricarda Haaser ist das Rennen lange unterbrochen, die Österreicherin muss mit dem Akia abtransportiert werden.

Nadine Fest verliert viel Zeit und landet auf Platz 19 (+2,64). Die Abfahrts-Zweite Nina Ortlieb, Emily Schöpf, Lena Wechner und Julia Scheib scheiden wie Rädler allesamt aus.