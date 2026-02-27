NEWS

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Am Tag nach der Abfahrt geht es für die Speed-Damen im Super-G an den Start. Das ist die Startliste in Soldeu:

Nach der Abfahrt wartet auf die Frauen in Soldeu nun der Super-G als Herausforderung. Am Samstag steht das erste von zwei Rennen am Programm. Start ist um 10:15 Uhr - LIVE-Ticker>>>

Abfahrtssiegerin Suter eröffnet den Super-G

Eröffnet wird das Rennen von der Schweizerin Corinne Suter, die bereits die Abfahrt für sich entscheiden konnte. Ihr folgen Ilka Stuhec aus Slowenien und die Französin Camille Cerutti.

Erste Österreicherin am Start ist die Bronzemedaillen-Gewinnerin von Cortina, Cornelia Hütter, mit Startnummer 7.

Zehn Österreicherinnen am Start

Alice Robinson (8), Sofia Goggia (9), Olympiasiegerin Federica Brignone (10) folgen, Ariane Rädler hat die 11.

Auch Mirjam Puchner (18), Ricarda Haaser (23), Nadine Fest (25) und Nina Ortlieb (28) starten unter den ersten 30 Läuferinnen, Julia Scheib (31), Emily Schöpf (32), Lisa Grill (39) und Lena Wechner (41) komplettieren das zehnköpfige ÖSV-Aufgebot.

Startliste für den Super-G

