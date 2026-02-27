Ortlieb wird Zweite: "Lieber knapp hinten und die Leistung passt"

Elf Hundertstelsekunden fehlen Nina Ortlieb in Soldeu auf ihren ersten Abfahrtssieg im Ski-Weltcup. Der Rennbericht >>>

Auch mit Platz zwei zeigt sie sich im ORF-Interview zufrieden: "Ich glaube, in Summe habe ich eine wirklich gute Fahrt gemacht, viel Engagement gezeigt. Ich darf zufrieden sein und muss ich auch."

Den kleinen Rückstand im Ziel erklärt sie mit dem oberen Streckenteil, wo sie etwas Zeit liegen ließ. Dennoch ordnet die ÖSV-Läuferin ihr Ergebnis positiv ein: "Lieber bin ich knapp hinten und ich weiß, die Leistung war gut, als ich bin eine Sekunde hinten."

Suter löst die Handbremse

An diesem Tag steht Corinne Suter ganz oben.

Es ist ihr erster Weltcupsieg seit Dezember 2022 – ein Erfolg, der nach einer langen Verletzungsgeschichte besonders viel bedeutet. Ein Muskelfaserriss im Unterschenkel und der geduldige Aufbau hatten sie lange zurückgeworfen.

"Ich habe versucht, nicht mehr alles unter Kontrolle halten zu wollen und einfach zuzulassen", so die Schweizerin. Die "Handbremse" sei in den letzten Rennen noch angezogen gewesen, diesmal habe sie diese lösen können. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Hütter hat noch ein Wörtchen mit den Oberschenkeln zu sprechen

Conny Hütter wird als zweitbeste Österreicherin Sechste. Sie verliert vor allem im unteren Abschnitt entscheidende Zeit und spricht das auch im ORF-Interview offen an.

"Mit meinen Oberschenkeln muss ich noch etwas ausmachen. Die letzten drei Kurven - das hat einfach nur noch nachgegeben. Da war nicht mehr viel drinnen."

Kampf um die Abfahrtskugel bleibt offen

Im Hintergrund bleibt der Kampf um die kleine Kristallkugel weiter spannend. Sofia Goggia, diesmal Dritte, gibt sich auf die Frage nach der möglichen Abfahrtswertung entspannt: Sie denke von Rennen zu Rennen.

Erste Verfolgerin der in Cortina schwer gestürzten Lindsey Vonn ist Emma Aicher. Die Deutsche fährt auf Rang vier und bleibt im Hinblick auf die Kugel zurückhaltend: "Es sind noch drei Rennen - da kann sich alles ändern. Man muss es Rennen für Rennen nehmen, dann wird man sehen, wie es ausgeht."