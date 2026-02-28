Ski LIVE - 1. Super-G in Soldeu: Das aktuelle Ergebnis
Ski Weltcup LIVE: Super-G in Soldeu! Verteidigt Sofia Goggia das rote Trikot? ÖSV-Team mit Julia Scheib. Alle Ergebnisse und Zeiten aus Andorra hier.
Speed-Showdown in Andorra! Nach der Abfahrt steht heute der erste von zwei Super-Gs auf dem Programm
Auf der technisch anspruchsvollen „Aliga“ wird den Damen alles abverlangt. Wer findet die perfekte Mischung aus Mut und taktischer Finesse? LIVE-Ticker>>>
Goggia als Gejagte - Scheib sammelt wieder Speed-Kilometer
Die große Favoritin ist heute Sofia Goggia. Die Italienerin führt die Weltcup-Wertung an und ist die Frau, die es auf dem Weg zur kleinen Kristallkugel zu biegen gilt.
Besonders spannend aus österreichischer Sicht: Riesentorlauf-Spezialistin Julia Scheib steht heute am Start. Die Steirerin nutzt das Rennen in Soldeu, um wertvolle Speed-Erfahrung auf Top-Niveau zu sammeln und ihre fahrerische Klasse auch im langen Schwung unter Beweis zu stellen.
Gespannt darf man aus ÖSV-Sicht auf die Abfahrts-Zweite Nina Ortlieb sein.