Ski LIVE - 1. Super-G in Soldeu: Das aktuelle Ergebnis

Ski Weltcup LIVE: Super-G in Soldeu! Verteidigt Sofia Goggia das rote Trikot? ÖSV-Team mit Julia Scheib. Alle Ergebnisse und Zeiten aus Andorra hier.

Ski LIVE - 1. Super-G in Soldeu: Das aktuelle Ergebnis
Speed-Showdown in Andorra! Nach der Abfahrt steht heute der erste von zwei Super-Gs auf dem Programm

Auf der technisch anspruchsvollen „Aliga“ wird den Damen alles abverlangt. Wer findet die perfekte Mischung aus Mut und taktischer Finesse? LIVE-Ticker>>>

Goggia als Gejagte - Scheib sammelt wieder Speed-Kilometer

Die große Favoritin ist heute Sofia Goggia. Die Italienerin führt die Weltcup-Wertung an und ist die Frau, die es auf dem Weg zur kleinen Kristallkugel zu biegen gilt.

Besonders spannend aus österreichischer Sicht: Riesentorlauf-Spezialistin Julia Scheib steht heute am Start. Die Steirerin nutzt das Rennen in Soldeu, um wertvolle Speed-Erfahrung auf Top-Niveau zu sammeln und ihre fahrerische Klasse auch im langen Schwung unter Beweis zu stellen.

Gespannt darf man aus ÖSV-Sicht auf die Abfahrts-Zweite Nina Ortlieb sein.

Super-G in Soldeu - das aktuelle Ergebnis:

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Ortlieb wird Zweite: "Lieber knapp hinten und die Leistung passt"

Elf Hundertstel fehlen Ortlieb auf den ersten Abfahrts-Sieg

Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Ski-Weltcup LIVE: Super-G der Frauen in Soldeu

Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

