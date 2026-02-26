Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Nach den Olympischen Winterspielen ist vor dem Saisonendspurt im alpinen Ski-Zirkus!

Für die Frauen geht es mit einem Speed-Wochenende in Soldeu (Andorra) weiter. Den Anfang macht am Freitag die Abfahrt (ab 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Eröffnet wird das Rennen von der Norwegerin Marte Monsen. Als erste Österreicherin geht die überlegene Trainingsschnellste Nina Ortlieb ins Rennen (Startnummer 3).

Hütter kommt vor Aicher

Startnummer sechs hat die Italienerin Sofia Goggia, direkt nach ihr kommt Mirjam Puchner (7). Cornelia Hütter hat die Nummer zehn, unmittelbar vor der Deutschen Emma Aicher (11).

Ariane Rädler (20), Christina Ager (21) und Ricarda Haaser (27) haben ebenfalls noch Startnummern innerhalb der ersten 30.

Das ÖSV-Aufgebot wird dann von Anna Schilcher (32), Emily Schöpf (33), Nadine Fest (35) und Lena Wechner (42) komplettiert. Insgesamt stehen zehn Österreicherinnen in Soldeu am Start.