Elf Hundertstel fehlen Ortlieb auf den ersten Abfahrts-Sieg

Nina Ortlieb steht erstmals seit ihrem Comeback im Ski-Weltcup am Podest.

Die 29-Jährige fährt in Soldeu auf den zweiten Platz, auf ihren ersten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt fehlen der Tochter von Patrick Ortlieb nur 0,11 Sekunden.

Für Ortlieb ist es das erste Abfahrtspodium seit Dezember 2022 sowie ihre Rückkehr nach einem Unterschenkelbruch im Jänner 2025.

Suter gewinnt erstmals seit Dezember 2022

Die Schweizerin Corinne Suter, in den letzten Jahren von Verletzungen ebenfalls schwer gebeutelt, entscheidet erstmals seit Dezember 2022 in Lake Louise wieder ein Weltcup-Rennen für sich. Die Olympiasiegerin von 2022 stieg erst im Jänner ins Renngeschehen ein.

Der dritte Platz geht an die Italienerin Sofia Goggia (+0,24 Sekunden). Emma Aicher, nach der schweren Verletzung von Lindsey Vonn die Favoritin auf die kleine Kristallkugel im Abfahrts-Weltcup, wird vor Olympiasiegerin Breezy Johnson Vierte (+0,53).

Hütter lässt Podium im Schlussteil liegen

Als zweitbeste Österreicherin belegt Conny Hütter, die zuletzt erkrankt das Bett gehütet hatte, den sechsten Rang (+0,62). Eine Podiumsplatzierung lässt die Super-G-Bronzene der Winterspiele in Cortina d'Ampezzo im Schlussteil liegen.

Mirjam Puchner reiht sich auf der 13. Position (+1,53) ein, direkt vor Ariane Rädler auf Platz 14 (+1,67). Nadine Fest und Ricarda Haaser werden ex aequo 19. (+2,18). Lena Wechner sammelt als 26. (+2,64) ebenfalls Weltcup-Punkte.

Der Kampf um die Abfahrtskugel spitzt sich bei noch drei zu fahrenden Rennen nach dem verletzungsbedingten Saisonende von Lindsey Vonn zu. In Führung liegt weiter die US-Amerikanerin mit 400 Punkten auf dem Konto, dahinter folgt Aicher (306).