Ski LIVE – Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Das Ergebnis

Weltcup LIVE: Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen! Beendet der ÖSV die Sieglos-Serie bei Frühlingswetter? Odermatt & Von Allmen jagen nächsten Sieg. Alle Ergebnisse.

Ski LIVE – Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Das Ergebnis
Der Weltcup startet nach Olympia in die finale Phase - und das bei Frühlingswetter.

Aufgrund der milden Temperaturen in Bayern wurde der Start auf 11:15 Uhr vorverlegt. Die Veranstalter kämpfen mit Hochdruck gegen die Wärme, um auf der legendären Kandahar faire Bedingungen für die Speed-Asse zu garantieren. LIVE-Ticker>>>

Schweizer Express und ÖSV-Durststrecke

Die Favoritenrolle ist heute klar vergeben: Die Schweizer Dominatoren Marco Odermatt (3 Saisonsiege) und der dreifache Olympiasieger Franjo von Allmen (2 Siege) haben fünf der sechs bisherigen Saisonabfahrten für sich entschieden.

Dem gegenüber steht eine historische Durststrecke des ÖSV: Seit mittlerweile 22 Weltcup-Abfahrten warten die österreichischen Männer auf einen vollen Erfolg. Vincent Kriechmayr und Co. wollen diesen Bann heute brechen, sind aber nur Außenseiter.

Kann die rot-weiß-rote Abfahrtstruppe die Schweizer Phalanx rund um Odermatt heute biegen?

Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen - aktuelles Ergebnis:

Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Beide Garmisch-Rennen nach vorne verschoben

Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen

Finnen geben Entwarnung bei gestürztem Lehto

Ski LIVE - 1. Super-G in Soldeu: Das aktuelle Ergebnis

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

