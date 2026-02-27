NEWS

Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Die Männer kehren in den Weltcup zurück. Bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen eröffnet ein Amerikaner, zwei Österreicher sind unter den ersten 15 Startern.

Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen Foto: © GEPA
Für die Ski-Alpin-Männer geht es nach den Olympischen Spielen im Weltcup weiter.

In Garmisch-Partenkirchen meldet sich der Skizirkus mit einer Abfahrt zurück. Los geht es um 11:15 Uhr (zum LIVE-Ticker >>>).

Hemetsberger erster Österreicher

Startnummer eins gehört dem US-Amerikaner Bryce Bennett. Erster Österreicher ist Daniel Hemetsberger mit Nummer fünf. Olympia-Dritter Dominik Paris startet mit der Acht.

Der Führende im Abfahrts-Weltcup, Marco Odermatt, hat die Zehn, Nils Allegre (11), Alexis Monney (12), und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Giovanni Franzoni mit der 13 folgen auf ihn.

Vincent Kriechmayr hat die 14, als 15. stürzt sich Olympiasieger Franjo von Allmen die Piste hinunter.

Raphael Haaser (21), Stefan Babinsky (25), Marco Schwarz (31), Otmar Striedinger (32), Andreas Ploier (46) und Vincent Wieser (47) vervollständigen das ÖSV-Aufgebot.

Startliste für die Abfahrt am Samstag:

