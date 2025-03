presented by

In Sun Valley findet am Dienstag (1. Durchgang ab 16:30 Uhr/2. Durchgang ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) der letzte Riesentorlauf der Frauen in dieser Saison statt - und es steht noch eine Kugelentscheidung aus.

Federica Brignone (ITA) und Alice Robinson (NZL) kämpfen um die kleine Kristallkugel. Aktuell liegt Robinson mit 20 Punkten vor der Italienerin. Dritte ist Sara Hector (SWE) - sie hat keine Chance mehr in den Titelkampf einzugreifen.

Beim letzten Riesentorlauf in Are siegte Brignone vor Robinson und konnte so Boden auf die Führende gutmachen.

Beste Österreichern in Are wurde Julia Scheib auf Platz acht.

