Bitter! ÖSV-Slalom-Ass reist mit Nasenbeinbruch zum Finale

Schmerzhafter Sturz von Katharina Truppe!

Die ÖSV-Läuferin kam beim Slalom-Training zu Fall und rutschte ungebremst mit dem Gesicht in die Torstange. Dabei zog sich Truppe einen Nasenbeinbruch zu.

In ihrer Instagram-Story postete die 29-Jährige ein Video des Sturzes und ein Bild von ihrer ramponierten Nase. Dazu schrieb sie: "Wenn man den Stangendoktor für die Nasenkorrektur bestellt, darf man sich nicht über das Ergebnis wundern."

Mit erstem Weltcupsieg im Rücken

Trotz der Verletzung wird Truppe beim letzten Slalom der Saison am Donnerstag (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Sun Valley am Start stehen.

Die Villacherin kam in den letzten Wochen der Saison immer stärker in Form, holte bei der WM in der Team-Kombi Bronze und feierte in Aare im Slalom ihren ersten Weltcupsieg.

