Weltmeisterin Federica Brignone hat im Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf einen wichtigen Etappensieg gelandet.

Die Italienerin distanziert am Samstag in Are ihre Konkurrentin Alice Robinson um satte 1,36 Sekunden und halbiert den Rückstand auf die Neuseeländerin im Ranking auf 20 Punkte. Dritte wird die für Albanien startende Lara Colturi (+1,43).

Als einzige Österreicherin im erweiterten Spitzenfeld kommt Julia Scheib (+2,24) auf den siebenten Platz.

