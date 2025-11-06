Besteht doch noch Hoffnung, dass Federica Brignone an den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat teilnehmen kann?

Die Gesamtweltcupsiegerin zog sich bei den italienischen Meisterschaften einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zu.

Seitdem arbeitet die 35-Jährige an ihrem Comeback, um ihr großes Ziel, die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026, doch noch zu erreichen. Kürzlich gab sie jedoch eine düstere Prognose ab (zum Nachlesen >>>).

Brignone plant Rückkehr auf Skiern für Ende November

Mit Auskünften, wie es um die Comeback-Pläne bestellt ist, hält sich die 35-Jährige sonst aber eigentlich zurück.

Wenn es nach Sofia Goggia geht, besteht aber noch berechtigte Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme der Gesamtweltcupsiegerin.

Auf ihre beiden verletzten Teamkolleginnen angesprochen, meint 32-Jährige gegenüber "RaiRadio2": "Mir tut es für Marta Bassino leid. Bei Brignone sieht es dagegen danach aus, als würde sie Ende November auf die Skier zurückkehren. Wünschen wir ihr viel Glück."

Mit der Rückkehr auf Skier Ende November wäre der erste große Schritt in Richtung Olympia gemacht. Dennoch bleibt es ein Wettlauf gegen die Zeit.