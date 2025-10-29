Nach Karriereende: Ex-Skifahrer offenbart psychische Erkrankung

Rasmus Windingstad beendete erst vor zwei Monaten seine Karriere.

Im Alter von 31 Jahren zog der Norweger einen Schlussstrich. Wie Windingstad dem Medium "NRK" erzählte, kämpft er mit psychischen Problemen: "Ich habe eine bipolare Störung vom Typ 2".

Mit 19 Jahren Anzeichen von Depressionen

Zu seinen aktiven Zeiten hatte er bereits mit psychischen Krankheiten zu tun. Mit 19 Jahren, so erklärt es Windingstad, hatte es schon Anzeichen von Depressionen gegeben: "Ich wollte nicht mehr Skifahren, hatte zu nichts mehr Kraft."

Sein damaliger Arzt diagnostizierte jedoch Pfeiffersches Drüsenfieber. Erst vor zwei Jahren erhielt Windingstad die Diagnose Depressionen.

Seither geht es bergauf. Ein gesundes Umfeld, Psychiater und Medikamente sorgen dafür, "dass mein Leben viel besser geworden ist", meint Windingstad.