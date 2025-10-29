NEWS

Nach Karriereende: Ex-Skifahrer offenbart psychische Erkrankung

Rasmus Windingstad macht seine Erkrankung öffentlich. Bereits mit 19 Jahren zeigten sich Anzeichen. Die Diagnose erhielt der 31-Jährige allerdings erst vor zwei Jahren.

Nach Karriereende: Ex-Skifahrer offenbart psychische Erkrankung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rasmus Windingstad beendete erst vor zwei Monaten seine Karriere.

Im Alter von 31 Jahren zog der Norweger einen Schlussstrich. Wie Windingstad dem Medium "NRK" erzählte, kämpft er mit psychischen Problemen: "Ich habe eine bipolare Störung vom Typ 2".

Mit 19 Jahren Anzeichen von Depressionen

Zu seinen aktiven Zeiten hatte er bereits mit psychischen Krankheiten zu tun. Mit 19 Jahren, so erklärt es Windingstad, hatte es schon Anzeichen von Depressionen gegeben: "Ich wollte nicht mehr Skifahren, hatte zu nichts mehr Kraft."

Sein damaliger Arzt diagnostizierte jedoch Pfeiffersches Drüsenfieber. Erst vor zwei Jahren erhielt Windingstad die Diagnose Depressionen.

Seither geht es bergauf. Ein gesundes Umfeld, Psychiater und Medikamente sorgen dafür, "dass mein Leben viel besser geworden ist", meint Windingstad.

Die Sommerbilder der Ski-Stars

Mirjam Puchner
Cornelia Hütter

Slideshow starten

81 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia 2026: Gibt es noch Tickets?

Olympia 2026: Gibt es noch Tickets?

Olympia
Trotz Rossi-Assists: Wild mit Niederlage nach Verlängerung

Trotz Rossi-Assists: Wild mit Niederlage nach Verlängerung

NHL
2
ICE: Zwischen Unruhe, Konstanz und Konsequenzen

ICE: Zwischen Unruhe, Konstanz und Konsequenzen

ICE Hockey League
2
Waffenverbot für verurteilte Biathlon-Weltmeisterin?

Waffenverbot für verurteilte Biathlon-Weltmeisterin?

Biathlon
Mit dieser Olympia-Wäsch' geht Österreich 2026 auf Gold los

Mit dieser Olympia-Wäsch' geht Österreich 2026 auf Gold los

Olympia
1
Erfolgreicher Playoff-Auftakt: Wolf und Fitz feiern Siege

Erfolgreicher Playoff-Auftakt: Wolf und Fitz feiern Siege

International
1
Europameister! "Mega-Moment" für Österreichs Footballer

Europameister! "Mega-Moment" für Österreichs Footballer

Football
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Rasmus Windingstad