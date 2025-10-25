NEWS

Ski-Weltcup LIVE: Scheib beeindruckt im ersten Sölden-Durchgang

Zum Saisonauftakt geht es für die Technikerinnen auf den Rettenbachferner. In Sölden beginnt für die Frauen traditionell die Weltcup-Saison. LIVE-Infos:

Ski-Weltcup LIVE: Scheib beeindruckt im ersten Sölden-Durchgang Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es geht wieder los! Zum Saisonauftakt der neuen Ski-Weltcup-Saison geht es für die Frauen traditionell nach Sölden - der 1. Durchgang ab 10 Uhr im LIVE-Ticker >>>.

Aus ÖSV-Sicht gilt Julia Scheib erneut als größte Hoffnung im ÖSV-Team. Die 27-jährige Deutschlandsbergerin startete 2024 mit einem Podestplatz in die Saison.

Eröffnet wird das Rennen von der Norwegerin Thea Stjernesund. Scheib geht als erste ÖSV-Läuferin mit Nummer 8 an den Start.

Der 2. Durchgang steigt um 13:00 Uhr.

Der Riesentorlauf im LIVE-Ticker:

So fesch ist die neue ÖSV-Wäsch'

Lisa Hauser
Daniel Tschofenig

Slideshow starten

27 Bilder

Mehr zum Thema

Startliste für den Ski-Auftakt der Frauen in Sölden

Startliste für den Ski-Auftakt der Frauen in Sölden

Ski Alpin
Feller: "Das war fast der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt"

Feller: "Das war fast der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt"

Ski Alpin
1
Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Ski Alpin
Skieur d'Or! Federica Brignone erhält prestigeträchtigen Preis

Skieur d'Or! Federica Brignone erhält prestigeträchtigen Preis

Ski Alpin
Die besten Schnappschüsse Söldens Skiweltcup-Geschichte

Die besten Schnappschüsse Söldens Skiweltcup-Geschichte

Ski Alpin
ÖSV-RTL-Frauen? "Habe gehört, dass sie nicht trainierbar sind"

ÖSV-RTL-Frauen? "Habe gehört, dass sie nicht trainierbar sind"

Ski Alpin
8
Hier siehst du den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im TV und Stream

Hier siehst du den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im TV und Stream

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Julia Scheib Sölden Riesentorlauf Ski-Weltcupauftakt Sölden Katharina Liensberger Stephanie Brunner