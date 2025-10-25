NEWS
Ski-Weltcup LIVE: Scheib beeindruckt im ersten Sölden-Durchgang
Zum Saisonauftakt geht es für die Technikerinnen auf den Rettenbachferner. In Sölden beginnt für die Frauen traditionell die Weltcup-Saison. LIVE-Infos:
Es geht wieder los! Zum Saisonauftakt der neuen Ski-Weltcup-Saison geht es für die Frauen traditionell nach Sölden - der 1. Durchgang ab 10 Uhr im LIVE-Ticker >>>.
Aus ÖSV-Sicht gilt Julia Scheib erneut als größte Hoffnung im ÖSV-Team. Die 27-jährige Deutschlandsbergerin startete 2024 mit einem Podestplatz in die Saison.
Eröffnet wird das Rennen von der Norwegerin Thea Stjernesund. Scheib geht als erste ÖSV-Läuferin mit Nummer 8 an den Start.
Der 2. Durchgang steigt um 13:00 Uhr.