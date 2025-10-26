Ski LIVE: ÖSV-Männer kämpfen in Sölden um den Sieg mit

Österreichs Riesentorlauf-Männer mischen im ersten Rennen der neuen Skiweltcup-Saison auf Anhieb um den Sieg mit!

Gesamtweltcup-Seriensieger Marco Odermatt (SUI) wird seiner Favoritenrolle im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Sölden gerecht und setzt bei schlechter Sicht die Bestzeit – knapp hinter ihm klassieren sich jedoch zwei Österreicher.

Marco Schwarz liegt nach einem pfeilschnellen Schlussteil nämlich nur 0,01 Sekunden hinter Odermatt auf Rang zwei. Stefan Brennsteiner nimmt mit 0,25 Sekunden Rückstand Platz drei ein.

Danach gibt es einen kleinen Zeitsprung: Thomas Tumler (SUI/+0,58 Sek.) ist Vierter, Henrik Kristoffersen (NOR/+0,73 Sek.) Fünfter.

Haaser zurück, Feller scheidet aus

Die restlichen ÖSV-Läufer kämpfen nicht um die Top-Platzierungen mit. Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser reißt in seinem ersten Rennen auf neuem Material einen Rückstand von 1,61 Sekunden auf und liegt auf Platz 17. Vincent Kriechmayr schafft es ebenfalls in den zweiten Durchgang (23./+2,17 Sek.).

Patrick Feurstein patzt hingegen im Steilhang und verpasst mit einem Rückstand von 2,57 Sekunden den zweiten Lauf. Auch Lukas Feurstein (+3,15 Sek.) und Joshua Sturm (+4,08 Sek.) schaffen es nicht in die Top 30. Der erste Durchgang ist noch im Gange >>>

Keinen zweiten Durchgang gibt es auch für Manuel Feller, der kurz vor dem Flachstück ausscheidet. Selbes gilt für Lucas Pinheiro Braathen (BRA).

Der zweite Durchgang ab 13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>