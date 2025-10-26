NEWS

Schwarz emotional: "Es war ein irrsinnig schwieriges Jahr"

"Ich habe körperlich und mental gehadert", sagt Marco Schwarz über die Zeit nach seiner schweren Verletzung. Jetzt ist er zurück auf dem Podest. Was seit dem Sommer anders ist.

Schwarz emotional: "Es war ein irrsinnig schwieriges Jahr" Foto: © GEPA
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach fast zwei Jahren ist Marco Schwarz wieder zurück am Weltcup-Podest.

Beim Saison-Auftakt in Sölden carvt der Kärntner im Riesentorlauf zu Platz zwei hinter Marco Odermatt – und wird danach emotional.

Ergebnis des RTL in Sölden >>>

"Es waren schon Freudentränen, aber auch Erleichterung. Es ist brutal viel Druck abgefallen", sagt Schwarz.

Schwarz: "Ich habe körperlich und mental gehadert"

Im Dezember 2023 riss sich der ÖSV-Star als zu diesem Zeitpunkt Gesamtweltcup-Führender bei einem Sturz in der Abfahrt in Bormio das Kreuzband. Es folgte ein langer Weg zurück, der im Sommer 2024 von einer Bandscheiben-OP zusätzlich erschwert wurde.

Es war ein irrsinnig schwieriges letztes Jahr. Ich habe einerseits körperlich gehadert und dann auch mental.

Marco Schwarz

Der vergangene Comeback-Winter lief nicht so, wie sich Schwarz das ausgemalt hatte.

"Es war ein irrsinnig schwieriges letztes Jahr. Ich habe einerseits körperlich gehadert und dann auch mental. Ich habe mir letztes Jahr brutal viel Druck auferlegt und bin nie so richtig ins Fahren gekommen. Ich hatte nie das Gefühl, jetzt taugt es mir wieder", blickt Schwarz auf herausfordernde Zeiten zurück.

Am Nationalfeiertag wurde der 30-Jährige für alle Mühen der vergangenen Monate und Jahre belohnt.

"Zurück auf dem Podium zu sein, die ganzen Emotionen zu erleben – dafür arbeitet man. Natürlich denkt man da auch an die ganzen Stunden in der Kraftkammer und auf den Physioliegen", beschreibt Schwarz seine Gedanken. Es hätte sich beinahe so angefühlt wie sein erster Podestplatz nach seinem ersten Kreuzbandriss 2019.

Das Vertrauen in den Körper ist zurück

Wie damals dachte Schwarz auch nach der neuerlichen Verletzung 2023 nicht ans Aufgeben. Seit dem Sommer ist er körperlich wieder bei 100 Prozent, macht das Knie keine Probleme mehr. Der Spaß am Skifahren ist zurück.

"Jetzt habe ich das Vertrauen in meinen Körper wieder. Ich habe das Knie aus meinem Kopf relativ gut draußen", erklärt Schwarz.

Den Saison-Auftakt in Sölden nahm er ohne Erwartungen in Angriff. "Ich war im Training, so ehrlich muss ich sein, nicht bei den Schnellsten dabei. Ich hatte überhaupt keinen Druck, bin vor dem ersten Durchgang echt locker gewesen."

Das Ergebnis: Schwarz lag nach Lauf eins nur eine Hundertstel hinter Leader Marco Odermatt.

"Vor dem zweiten Durchgang war ich dann schon nervös", gibt der Kärntner zu. "Aber ich habe gedacht, ich vertraue auf mein Skifahren, auf das, was ich drauf habe."

Und das ist einiges. Am Ende ist Marco Schwarz zurück am Weltcup-Podest – nach fast zwei Jahren.

Mehr zum Thema

Startliste für den RTL der Männer in Sölden

Startliste für den RTL der Männer in Sölden

Ski Alpin
Neues Mindset bei ÖSV-Männern: "Die Jungs sind eine Erscheinung"

Neues Mindset bei ÖSV-Männern: "Die Jungs sind eine Erscheinung"

Ski Alpin
6
Emotionaler Schwarz beendet "irrsinnig harte Zeit"

Emotionaler Schwarz beendet "irrsinnig harte Zeit"

Ski Alpin
Marco Schwarz rast zum Saisonstart aufs Weltcup-Podest

Marco Schwarz rast zum Saisonstart aufs Weltcup-Podest

Ski Alpin
3
Ergebnis des RTL beim Weltcup-Auftakt in Sölden

Ergebnis des RTL beim Weltcup-Auftakt in Sölden

Ski Alpin
12
Feller nach Sölden-Aus: "Fahre ich einfach zu schlecht?"

Feller nach Sölden-Aus: "Fahre ich einfach zu schlecht?"

Ski Alpin
1
ÖSV-Coach nach Auftakt: "Ohne Scheib haben wir ein Debakel"

ÖSV-Coach nach Auftakt: "Ohne Scheib haben wir ein Debakel"

Ski Alpin
5
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcupauftakt Sölden Sölden ÖSV Ski Austria Marco Schwarz Stefan Brennsteiner Vincent Kriechmayr Raphael Haaser LAOLA1+ Daniela Kulovits