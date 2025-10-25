ÖSV-Durststrecke beendet
Es ist sogleich das Ende einer langen ÖSV-Durststrecke. Zuletzt gelang es Eva-Maria Brem im März 2016 in Jasna, einen Weltcup-Riesentorlauf für die österreichischen Frauen zu gewinnen.
Für die restlichen ÖSV-Läuferinnen läuft es am Samstag jedoch nicht unbedingt nach Wunsch. Stephanie Brunner belegt als zweitbeste Österreicherin Platz 23 (+3,45 Sek.).
Nina Astner (24./+3,54 Sek.) und Katharina Liensberger (27./+3,79 Sek.) machen ebenfalls Weltcup-Punkte.
Victoria Olivier (31.), Franziska Gritsch (38.), Maja Waroschitz (40.), Viktoria Bürgler (51.) und Lisa Hörhager (DNF) verpassen die Qualifikation für den zweiten Durchgang.