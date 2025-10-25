Besser kann eine Saison nicht starten!

Julia Scheib sorgt gleich im ersten Rennen der neuen Skiweltcup-Saison für den ersten ÖSV-Sieg. Die 27-jährige Steirerin, die sich bereits im ersten Lauf des Sölden-Riesentorlaufs einen großen Vorsprung erarbeiten konnte, gewinnt am Rettenbachferner ihr erstes Weltcuprennen.

Nach dem ersten Durchgang liegt Scheib bereits 1,28 Sekunden vor der zweitplatzierten Paula Moltzan (USA), zwar verliert sie im zweiten Lauf ein wenig auf Moltzan, rettet aber 0,58 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Platz drei geht an Lara Gut-Behrami (SUI/+1,11 Sek.). Mikaela Shiffrin (USA/+1,42 Sek.) belegt Platz vier.

Frauen-Siegerliste in Sölden >>>