Julia Scheib gewinnt Saison-Auftakt in Sölden!

Die Steirerin führt die Konkurrenz im Frauen-Riesentorlauf am Rettenbachferner insbesondere im ersten Durchgang vor und feiert ihren ersten Weltcupsieg.

Julia Scheib gewinnt Saison-Auftakt in Sölden! Foto: © GEPA
Besser kann eine Saison nicht starten!

Julia Scheib sorgt gleich im ersten Rennen der neuen Skiweltcup-Saison für den ersten ÖSV-Sieg. Die 27-jährige Steirerin, die sich bereits im ersten Lauf des Sölden-Riesentorlaufs einen großen Vorsprung erarbeiten konnte, gewinnt am Rettenbachferner ihr erstes Weltcuprennen.

Nach dem ersten Durchgang liegt Scheib bereits 1,28 Sekunden vor der zweitplatzierten Paula Moltzan (USA), zwar verliert sie im zweiten Lauf ein wenig auf Moltzan, rettet aber 0,58 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Platz drei geht an Lara Gut-Behrami (SUI/+1,11 Sek.). Mikaela Shiffrin (USA/+1,42 Sek.) belegt Platz vier.

Frauen-Siegerliste in Sölden >>>

ÖSV-Durststrecke beendet

Es ist sogleich das Ende einer langen ÖSV-Durststrecke. Zuletzt gelang es Eva-Maria Brem im März 2016 in Jasna, einen Weltcup-Riesentorlauf für die österreichischen Frauen zu gewinnen.

Für die restlichen ÖSV-Läuferinnen läuft es am Samstag jedoch nicht unbedingt nach Wunsch. Stephanie Brunner belegt als zweitbeste Österreicherin Platz 23 (+3,45 Sek.).

Nina Astner (24./+3,54 Sek.) und Katharina Liensberger (27./+3,79 Sek.) machen ebenfalls Weltcup-Punkte.

Victoria Olivier (31.), Franziska Gritsch (38.), Maja Waroschitz (40.), Viktoria Bürgler (51.) und Lisa Hörhager (DNF) verpassen die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Endergebnis des Rennens:

