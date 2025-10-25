Am Sonntag starten auch die Ski-Männer mit dem Riesentorlauf in Sölden in die neue Weltcup-Saison.

Start des 1. Durchgangs ist um 10 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Brennsteiner eröffnet die Saison

Stephan Brennsteiner wird das Rennen eröffnen, nach ihm sind Zan Kranjec (SLO) und Superstar Marco Odermatt (SUI) an der Reihe. Lucas Braathen (BRA) folgt mit der Vier.

Thomas Tumler (SUI), Henrik Kristoffersen (NOR) und Loic Meillard (SUI) beschließen die Top-Gruppe.

Weltmeister Haaser mit Nummer 16

Marco Schwarz eröffnet die zweite Startgruppe mit Nummer 8, Patrick Feurstein trägt die 15. Direkt nach ihm folgt Weltmeister Raphael Haaser mit der 16.

Die Nummern der weiteren ÖSV-Läufer: 30 Manuel Feller, 31 Vincent Kriechmayr, 39 Lukas Feurstein, 55 Joshua Sturm.