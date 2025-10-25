NEWS

Riesentorlauf in Sölden: Alle Siegerinnen und Statistiken

Seit 1993 findet der Ski-Weltcupauftakt in Sölden statt. Alle Siegerinnen des Riesentorlaufs am Rettenbachferner und Statistiken:

Jahr

Siegerin

Zweite

Dritte

Beste ÖSV

2025

Scheib (AUT)

Moltzan (USA)

Gut-Behrami (SUI)

2024

Brignone (ITA)

Robinson (NZL)

Scheib (AUT)

2023

Gut-Behrami (SUI)

Brignone (ITA)

Vlhova (SVK)

Gritsch (10.)

2021

Shiffrin (USA)

Gut-Behrami (SUI)

Vlhova (SVK)

Liensberger (4.)

2020

Bassino (ITA)

Brignone (ITA)

Vlhova (SVK)

Truppe (15.)

2019

Robinson (NZL)

Shiffrin (USA)

Worley (FRA)

Gritsch (7.)

2018

Worley (FRA)

Brignone (ITA)

Shiffrin (USA)

Brunner (5.)

2017

Rebensburg (GER)

Worley (FRA)

Mölgg (ITA)

Brunner (4.)

2016

Gut (SUI)

Shiffrin (USA)

Bassino (ITA)

Brunner (4.)

2015

Brignone (ITA)

Shiffrin (USA)

Weirather (LIE)

Brem (8.)

2014

Fenninger/Shiffrin

Brem (AUT)

2013

Gut (SUI)

Zettel (AUT)

Rebensburg (GER)

2012

Maze (SLO)

Zettel (AUT)

Köhle (AUT)

2011

Vonn (USA)

Rebensburg (GER)

Görgl (AUT)

2010

Rebensburg (GER)

Hölzl (GER)

Mölgg (ITA)

Zettel (7.)

2009

Poutiainen (FIN)

Zettel (AUT)

Karbon (ITA)

2008

Zettel (AUT)

Poutiainen (FIN)

Fischbacher (AUT)

2007

Karbon (ITA)

Mancuso (USA)

Zettel (AUT)

2005

Maze (SLO)

Kostelic (CRO)

Pärson (SWE)

Zettel 4.

2004

Pärson (SWE)

Poutiainen (FIN)

Rienda (SPA)

Dorfmeister (7.)

2003

Ertl (GER)

Pärson (SWE)

Rienda (SPA)

Meissnitzer (8.)

2002

Hosp (AUT)

Maze 1. (SLO)

Flemmen 1. (NOR)

2001

Dorfmeister (AUT)

Nef (SUI)

Cavagnoud (FRA)

2000

Ertl (GER)

Flemmen (SUI)

Pärson (SWE)

Obermoser (5.)

1998

Flemmen (NOR)

Meissnitzer (AUT)

Compagnoni (ITA)

1996

Seizinger (GER)

Compagnoni (ITA)

Gerg (GER)

Meissnitzer (10.)

1993

Wachter (AUT)

Duvillard (FRA)

Merle (FRA)

Erfolgreichste Läuferinnen in Sölden:

Siegerin

Siege

Top3

Top10

Lara Gut SUI

3

4

8

Tina Maze SLO

3

3

6

Mikaela Shiffrin USA

2

6

8

Viktoria Rebensburg GER

2

4

8

Federica Brignone ITA

2

4

6

Andrine Flemmen NOR

2

3

4

Martina Ertl GER

2

2

5

Kathrin Zettel AUT

1

5

9

Tessa Worley FRA

1

3

11

Anja Pärson SWE

1

4

8

Tanja Poutiainen FIN

1

3

7

Julia Scheib AUT

1

2

2

Denise Karbon ITA

1

2

3

Alice Robinson NZL

1

2

1

Anna Veith AUT

1

1

4

Michaela Dorfmeister AUT

1

1

3

Lindsey Vonn USA

1

1

3

Nicole Hosp AUT

1

1

2

Katja Seizinger GER

1

1

2

Marta Bassino ITA

1

1

2

Anita Wachter AUT

1

1

1

Erfolgreichste Nationen in Sölden:

Nation

Siege

Top3

Top10

Österreich

6

15

47

Italien

4

12

31

Deutschland

4

8

22

USA

3

8

24

Schweiz

3

4

23

Slowenien

3

3

14

Norwegen

2

3

21

Frankreich

1

6

22

Schweden

1

4

29

Finnland

1

3

7

Neuseeland

1

2

4

Größte/Knappste Sieg-Vorsprünge:

Siegerin

Zweite

Vorsprung

Jahr

Wachter AUT

Duvillard FRA

2.63

1993

Gut SUI

Shiffrin USA

1.44

2016

Zettel AUT

Poutiainen FIN

0.98

2008

Brignone ITA

Shiffrin USA

0.85

2015

Gut SUI

Zettel AUT

0.84

2013

Scheib AUT

Moltzan USA

0.58

2025

Maze SLO

Zettel AUT

0.42

2012

Rebensburg GER

Hölzl GER

0.42

2010

SiegerinZweiteVorsprungJahr
Poutiainen FINZettel AUT0.012009
Vonn USARebensburg GER0.042011
Robinson NZLShiffrin USA0.062019
Seizinger GERCompagnoni ITA0.121996
Shiffrin USAGut-Behrami SUI0.142021
Bassino ITABrignone ITA0.142020
Rebensburg GERWorley FRA0.142017
Ertl GERFlemmen NOR0.142000
Älteste/Jüngste Siegerinnen:
SiegerinAlterJahr
Federica Brignone (ITA)34 Jahre 3 Monate2024
Martina Ertl (GER)30 Jahre 2 Monate2003
Tanja Poutiainen (FIN)29 Jahre 6 Monate2009
Tina Maze (SLO)29 Jahre 5 Monate2012
Michaela Dorfmeister (AUT)28 Jahre 8 Monate2001
Viktoria Rebensburg (GER)28 Jahre 1 Monat2017
Andrine Flemmen (NOR)27 Jahre 10 Monate2002
SiegerinAlterJahr
Alice Robinson (NZL)18 Jahre 10 Monate2019
Nicole Hosp (AUT)18 Jahre 11 Monate2002
Tina Maze (SLO)19 Jahre 6 Monate2002
Mikaela Shiffrin (USA)19 Jahre 7 Monate2014
Viktoria Rebensburg (GER)21 Jahre 1 Monat2010
Kathrin Zettel (AUT)22 Jahre 2 Monate2008
Tina Maze (SLO)22 Jahre 6 Monate2005
Lara Gut (SLO)22 Jahre 6 Monate2013

