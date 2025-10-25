Riesentorlauf in Sölden: Alle Siegerinnen und Statistiken

Jahr
Siegerin
Zweite
Dritte
Beste ÖSV
2025
Scheib (AUT)
Moltzan (USA)
Gut-Behrami (SUI)
2024
Brignone (ITA)
Robinson (NZL)
Scheib (AUT)
2023
Gut-Behrami (SUI)
Brignone (ITA)
Vlhova (SVK)
Gritsch (10.)
2021
Shiffrin (USA)
Gut-Behrami (SUI)
Vlhova (SVK)
Liensberger (4.)
2020
Bassino (ITA)
Brignone (ITA)
Vlhova (SVK)
Truppe (15.)
2019
Robinson (NZL)
Shiffrin (USA)
Worley (FRA)
Gritsch (7.)
2018
Worley (FRA)
Brignone (ITA)
Shiffrin (USA)
Brunner (5.)
2017
Rebensburg (GER)
Worley (FRA)
Mölgg (ITA)
Brunner (4.)
2016
Gut (SUI)
Shiffrin (USA)
Bassino (ITA)
Brunner (4.)
2015
Brignone (ITA)
Shiffrin (USA)
Weirather (LIE)
Brem (8.)
2014
Fenninger/Shiffrin
Brem (AUT)
2013
Gut (SUI)
Zettel (AUT)
Rebensburg (GER)
2012
Maze (SLO)
Zettel (AUT)
Köhle (AUT)
2011
Vonn (USA)
Rebensburg (GER)
Görgl (AUT)
2010
Rebensburg (GER)
Hölzl (GER)
Mölgg (ITA)
Zettel (7.)
2009
Poutiainen (FIN)
Zettel (AUT)
Karbon (ITA)
2008
Zettel (AUT)
Poutiainen (FIN)
Fischbacher (AUT)
2007
Karbon (ITA)
Mancuso (USA)
Zettel (AUT)
2005
Maze (SLO)
Kostelic (CRO)
Pärson (SWE)
Zettel 4.
2004
Pärson (SWE)
Poutiainen (FIN)
Rienda (SPA)
Dorfmeister (7.)
2003
Ertl (GER)
Pärson (SWE)
Rienda (SPA)
Meissnitzer (8.)
2002
Hosp (AUT)
Maze 1. (SLO)
Flemmen 1. (NOR)
2001
Dorfmeister (AUT)
Nef (SUI)
Cavagnoud (FRA)
2000
Ertl (GER)
Flemmen (SUI)
Pärson (SWE)
Obermoser (5.)
1998
Flemmen (NOR)
Meissnitzer (AUT)
Compagnoni (ITA)
1996
Seizinger (GER)
Compagnoni (ITA)
Gerg (GER)
Meissnitzer (10.)
1993
Wachter (AUT)
Duvillard (FRA)
Merle (FRA)
Siegerin
Siege
Top3
Top10
Lara Gut SUI
3
4
8
Tina Maze SLO
3
3
6
Mikaela Shiffrin USA
2
6
8
Viktoria Rebensburg GER
2
4
8
Federica Brignone ITA
2
4
6
Andrine Flemmen NOR
2
3
4
Martina Ertl GER
2
2
5
Kathrin Zettel AUT
1
5
9
Tessa Worley FRA
1
3
11
Anja Pärson SWE
1
4
8
Tanja Poutiainen FIN
1
3
7
Julia Scheib AUT
1
2
2
Denise Karbon ITA
1
2
3
Alice Robinson NZL
1
2
1
Anna Veith AUT
1
1
4
Michaela Dorfmeister AUT
1
1
3
Lindsey Vonn USA
1
1
3
Nicole Hosp AUT
1
1
2
Katja Seizinger GER
1
1
2
Marta Bassino ITA
1
1
2
Anita Wachter AUT
1
1
1
Nation
Siege
Top3
Top10
Österreich
6
15
47
Italien
4
12
31
Deutschland
4
8
22
USA
3
8
24
Schweiz
3
4
23
Slowenien
3
3
14
Norwegen
2
3
21
Frankreich
1
6
22
Schweden
1
4
29
Finnland
1
3
7
Neuseeland
1
2
4
Siegerin
Zweite
Vorsprung
Jahr
Wachter AUT
Duvillard FRA
2.63
1993
Gut SUI
Shiffrin USA
1.44
2016
Zettel AUT
Poutiainen FIN
0.98
2008
Brignone ITA
Shiffrin USA
0.85
2015
Gut SUI
Zettel AUT
0.84
2013
Scheib AUT
Moltzan USA
0.58
2025
Maze SLO
Zettel AUT
0.42
2012
Rebensburg GER
Hölzl GER
0.42
2010
|Siegerin
|Zweite
|Vorsprung
|Jahr
|Poutiainen FIN
|Zettel AUT
|0.01
|2009
|Vonn USA
|Rebensburg GER
|0.04
|2011
|Robinson NZL
|Shiffrin USA
|0.06
|2019
|Seizinger GER
|Compagnoni ITA
|0.12
|1996
|Shiffrin USA
|Gut-Behrami SUI
|0.14
|2021
|Bassino ITA
|Brignone ITA
|0.14
|2020
|Rebensburg GER
|Worley FRA
|0.14
|2017
|Ertl GER
|Flemmen NOR
|0.14
|2000
|Siegerin
|Alter
|Jahr
|Federica Brignone (ITA)
|34 Jahre 3 Monate
|2024
|Martina Ertl (GER)
|30 Jahre 2 Monate
|2003
|Tanja Poutiainen (FIN)
|29 Jahre 6 Monate
|2009
|Tina Maze (SLO)
|29 Jahre 5 Monate
|2012
|Michaela Dorfmeister (AUT)
|28 Jahre 8 Monate
|2001
|Viktoria Rebensburg (GER)
|28 Jahre 1 Monat
|2017
|Andrine Flemmen (NOR)
|27 Jahre 10 Monate
|2002
|Siegerin
|Alter
|Jahr
|Alice Robinson (NZL)
|18 Jahre 10 Monate
|2019
|Nicole Hosp (AUT)
|18 Jahre 11 Monate
|2002
|Tina Maze (SLO)
|19 Jahre 6 Monate
|2002
|Mikaela Shiffrin (USA)
|19 Jahre 7 Monate
|2014
|Viktoria Rebensburg (GER)
|21 Jahre 1 Monat
|2010
|Kathrin Zettel (AUT)
|22 Jahre 2 Monate
|2008
|Tina Maze (SLO)
|22 Jahre 6 Monate
|2005
|Lara Gut (SLO)
|22 Jahre 6 Monate
|2013