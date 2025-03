presented by

Dritter Streich von Federica Brignone! Die Italienerin krallt sich nach Gesamtweltcup und Abfahrt auch die Kristallkugel im Riesentorlauf.

Riesentorlauf-Weltcup - Alle Siegerinnen >>>

"Fede" reicht beim finalen Rennen in Sun Valley Platz zwei für die Kugel, nachdem ihre Konkurrentin Alice Robinson - die mit 20 Punkten Vorsprung als Disziplinen-Führende zum Weltcup-Finale gereist ist - bereits im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Im Anschluss kullern bei der Neuseeländerin im Ziel die Tränen.

Der Tagessieg auf dem sehr selektiven Kurs in Idaho geht wie im Super-G am Sonntag an Lara Gut-Behrami, 14 Hundertstel vor Weltmeisterin Brignone. Das Podest komplettiert Sara Hector (SWE/+0,80). Die Viertplatzierte Thea Louise Stjernesund hat bereits 2,30 Sekunden Rückstand.

Ergebnis des RTL in Sun Valley >>>

Nur eine Österreicherin im Finale

Aus ÖSV-Sicht endet die Riesentorlauf-Saison ernüchternd. Einzige Österreicherin im zweiten Durchgang ist Stephanie Brunner. Die Tirolerin verbessert sich im Finale immerhin noch um sieben Plätze auf Rang zehn, das ist ihr bestes Saisonergebnis. Der Rückstand ist mit 4,80 Sekunden aber beträchtlich.

Katharina Liensberger scheidet im ersten Lauf kurz vor dem Ziel aus. Die Vorarlbergerin hat am Donnerstag noch eine kleine Chance, die Slalom-Kugel nach Österreich zu holen.

Nicht am Start ist Österreichs beste Riesentorläuferin in dieser Saison, Julia Scheib. Die Steirerin muss kurzfristig aufgrund einer Krankheit passen. Mehr dazu hier >>>

Scheib ist als Neunte beste Österreicherin im Riesentorlauf-Weltcup, erst auf Platz 20 folgt Brunner.

Ergebnis des RTL in Sun Valley:

Die 10 ältesten Siegerinnen der Skiweltcup-Historie