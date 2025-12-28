Shiffrin setzt Siegesserie auch am Semmering fort

Mikaela Shiffrin setzt ihre Siegesserie im Slalom-Weltcup auch am Semmering fort!

Der US-Superstar schiebt sich im zweiten Durchgang von Rang vier noch nach vorne und hängt die zwischenführende Schweizerin Camille Rast noch um neun Hundertstel ab. Rang drei geht an die 19-jährige Albanerin Lara Colturi (+0,57).

ÖSV-Duo knapp am Podium vorbei

Ein ÖSV-Duo verpasst das Podest knapp: Katharina Liensberger wird Vierte (+0,91), Katharina Truppe Fünfte (+0,93).

Dahinter werden die Zeitabstände vor allem nach einem schweren ersten Durchgang, der die höchste Ausfallsquote seit Jahrzehnten mit sich bringt, groß - rund die Hälfte der Läuferinnen sieht nicht das Ziel, zwischen Rang 1 und 30 liegen nach dem ersten Lauf rund sechs Sekunden.

Natalie Falch landet mit 4,42 Sekunden Rückstand noch auf Rang 11, Katharina Gallhuber (+4,93) wird 13.