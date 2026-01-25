Shiffrin holt erneut Kristall: "Habe nicht an die Kugel gedacht"

Mikaela Shiffrin fügt ihrer Ausnahmekarriere ein weiteres Kapitel hinzu.

Die 30-Jährige gewinnt nach einer Fabelleistung in Spindlermühle zum neunten Mal Slalomkristall (zum Rennbericht>>>). Sieben der bisher acht Saisonrennen gingen an Shiffrin, die ausgerechnet an dem Ort ihres ersten Triumphs den Gewinn der Disziplinenwertung zum neunten Mal fixiert.

"Vor 15 Jahren habe ich Skifahren einfach nur geliebt. Das ist auch heute noch so", sagt Shiffrin im Anschluss an das Rennen.

Anders als die Medien, dürfte sich 108-fache Weltcupsiegerin aber nicht auf die Disziplinenwertung konzentriert haben: "Ich habe den ganzen Tag nicht an die Kugel gedacht, weil es so viel über den Kurs nachzudenken gab."

Dass Shiffrin nun auch bei den Olympischen Winterspielen die Topfavoritin ist, liegt auf der Hand. Dennoch bremst sie die Euphorie um ihre Person: "Ich hatte gute, aber auch schwierige Spiele in der Vergangenheit. Ich gehe aber mit positiven Gedanken hinein und vertraue meinen Team. Wir Amerikaner haben ein starkes Team."

Truppe trauert Podium hinterher

Aus dem österreichischen Team sticht aktuell ganz klar Katharina Truppe hervor. "Immer die Deutschen", sagte die Kärntnerin mit einem Lächeln im ORF.

"Ohne den Fehler wäre es möglich gewesen. Für diesen Patzer ist der vierte Platz eigentlich eh gut. Es tut ein bissl weh, aber die Hundertstel kommen zurück", so Truppe. Nun warten auf sie die Olympischen Winterspiele.

Dort wird auch ihre Freundin Katharina Huber mit von der Partie sein. Letzte Zweifel räumt sie mit einem siebenten Rang in Spindlermühle aus: "Ich habe probiert, mein Herz in die Hand zu nehmen", sagte Huber.

Katharina Gallhuber sammelte bei der Olympia-Generalprobe als 14. (+4,28) gute Argumente für eine Nominierung für die Winterspiele in Italien, schränkt aber ein: "Lieber wäre mir gewesen, wenn ich heute ein bombastisches Ergebnis gezeigt hätte."