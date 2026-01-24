Scheib trotz Ausfall positiv: "Es passt sehr viel sehr gut"

Statt der erhofften Kugelparty gab es für Julia Scheib beim letzten Rennen einen Dämpfer. Die Steierin schied nach einem riskanten Lauf aus, zeigte sich im ORF-Interview aber gefasst und blickt trotz des Ausfalls positiv nach vorne.



"Ich war nicht sauber am Ski, dann ist mir das Skiende ein bisschen weggegangen. Ich hätte gerne ein gutes Ergebnis mitgenommen", sagte Scheib im ORF-Interview.

Scheib: "War superschnell zu Ende"

"Es war mehr Risiko dabei, ich hatte mehr Zug drauf und ein besseres Tempo gefunden. Es war dann superschnell zu Ende." Sie wird nun am nächsten Wochenende in Crans-Montana Super-G fahren.

"Da freue ich mich sehr drauf, wieder einmal ein bisschen was anderes zu haben. Das gut mitnehmen, dann geht es eh schon Richtung Olympia."

Der Ausfall ändere nichts daran, dass sie eine super Saison habe. Sie werde sich da jetzt nicht verrennen. "Es passt sehr viel sehr gut."

Astner: "War ganz ok"

So übernimmt Nina Astner die Rolle als beste Österreicherin. Die 25-Jährige dürfte damit auch das Olympiaticket gelöst haben. Astner zeigt sich aber nicht vollends zufrieden: "Ich bin im zweiten ein bisserl besser auf den Zug gekommen. Das Steile muss ich noch üben, aber im Großen und Ganzen war es ganz okay."

Stephanie Brunner arbeitet sich von Rang 28 noch auf Platz 16 vor, dennoch lautet ihr Fazit: "Es ist sehr zum Raufen, dass die Ski auf diesem Schnee auf Zug bleiben. Es waren zwei harte Durchgänge."