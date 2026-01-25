NEWS

In einer eigenen Liga! Shiffrin holt ihre neunte Slalom-Kugel

Der US-Superstar deklassiert die Konkurrenz in Spindlermühle und gewinnt vorzeitig den Slalom-Weltcup. Katharina Truppe fehlen drei Hundertstel aufs Stockerl.

In einer eigenen Liga! Shiffrin holt ihre neunte Slalom-Kugel Foto: © GEPA
Mikaela Shiffrin schnappt sich ihre neunte Kristallkugel im Slalom.

Die US-Amerikanerin ist in Spindlermühle in einer eigenen Liga unterwegs und fährt zu ihrem siebten Saisonsieg, dem insgesamt 108. Erfolg im Weltcup.

Die Schweizerin Camille Rast liegt als Zweite bereits 1,67 Sekunden hinter dem Superstar, an der dritten Stelle landet die junge Deutsche Emma Aicher (+2,18 Sekunden).

Truppe knapp am Stockerl vorbei

Katharina Truppe gelingt im zweiten Durchgang trotz eines Fehlers eine Verbesserung um fünf Plätze und wird Vierte (+2,21). Das zweite Stockerl nach Flachau verfehlt sie um gerade einmal drei Hundertstelsekunden.

Katharina Huber macht sieben Plätze gut und schafft es als Siebte (+2,91) ebenfalls unter die Top 10. Katharina Gallhuber landet auf Position 14 (+4,28). Natalie Falch hatte die Entscheidung als 40. klar verpasst, Franziska Gritsch wurde disqualifiziert.

Hörhager zur Abklärung ins Spital

Lisa Hörhager kam im ersten Lauf zu Sturz und wurde laut ÖSV-Informationen zur Abklärung ins nächstliegende Krankenhaus gebracht.

Hörhager hatte sich rund um Weihnachten beim Slalomtraining einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen, diese Stelle sowie die Hüfte schmerzten nun. Beim Knie dürfte alles in Ordnung sein.

