NEWS

Shiffrin zermürbt die Konkurrenz in Spindlermühle

Die US-Amerikanerin dominiert den 1. Durchgang und steht vor dem Gewinn der Slalom-Kugel. Die größten ÖSV-Hoffnungen ruhen wieder auf Katharina Truppe.

Shiffrin zermürbt die Konkurrenz in Spindlermühle Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit einer Galavorstellung setzt sich Mikaela Shiffrin nach dem ersten Durchgang des Slaloms von Spindlermühle an die Spitze.

Die US-Amerikanerin knallt mit Startnummer 1 eine Bestzeit in den Schnee, an der die Konkurrenz verzweifelt. Die Schweizerin Wendy Holdener hat als Zweite bereits 1,26 Sekunden Rückstand auf den US-Superstar, der vor dem Gewinn der Slalom-Kugel steht.

Auf Rang drei liegt die Deutsche Emma Aicher (+1,47). Shiffrin einzig verbliebene Kontrahentin im Slalom-Weltcup, die Schweizerin Camille Rast, ist ex aequo mit Paula Moltzan (USA) Vierte. Beiden fehlt 1,66 Sekunden auf die Führende.

Truppe fehlen 57 Hundertstel aufs Stockerl

Die größten ÖSV-Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung ruhen wieder auf Katharina Truppe. Die Kärntnerin (+2,04) liegt nach dem ersten Lauf an neunter Stelle, ihr fehlen 57 Hundertstelsekunden auf das Podest.

Katharina Huber belegt den 14. Rang (+2,62), Katharina Gallhuber ist 21. (+3,16). Natalie Falch verliert mehr als vier Sekunden und hat keine Chance auf den 2. Durchgang.. Lisa Hörhager kommt nach einem Einfädler zu Sturz und scheidet aus.

Um 12:15 Uhr beginnt der zweite Lauf (im LIVE-Ticker>>>).

Der Slalom in Spindlermühle im LIVE-Ticker:

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle

Ski Alpin
Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Ski Alpin
Ski LIVE - Slalom in Spindlermühle: das Ergebnis

Ski LIVE - Slalom in Spindlermühle: das Ergebnis

Ski Alpin
Scheib trotz Ausfall positiv: "Es passt sehr viel sehr gut"

Scheib trotz Ausfall positiv: "Es passt sehr viel sehr gut"

Ski Alpin
1
Bitter! Scheib scheidet bei Hector-Sieg aus

Bitter! Scheib scheidet bei Hector-Sieg aus

Ski Alpin
6
Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski Alpin
Entscheidung im Frauen-RTL: Scheib kämpft um Tagessieg und Kugel

Entscheidung im Frauen-RTL: Scheib kämpft um Tagessieg und Kugel

Ski Alpin
3
Kommentare

Kommentare

Slalom Slalom-Weltcup Spindleruv Mlyn ÖSV-Damen Natalie Falch Franziska Gritsch Katharina Gallhuber Lisa Hörhager Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Katharina Truppe Katharina Huber Mikaela Shiffrin Paula Moltzan Wendy Holdener Camille Rast