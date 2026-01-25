Mit einer Galavorstellung setzt sich Mikaela Shiffrin nach dem ersten Durchgang des Slaloms von Spindlermühle an die Spitze.

Die US-Amerikanerin knallt mit Startnummer 1 eine Bestzeit in den Schnee, an der die Konkurrenz verzweifelt. Die Schweizerin Wendy Holdener hat als Zweite bereits 1,26 Sekunden Rückstand auf den US-Superstar, der vor dem Gewinn der Slalom-Kugel steht.

Auf Rang drei liegt die Deutsche Emma Aicher (+1,47). Shiffrin einzig verbliebene Kontrahentin im Slalom-Weltcup, die Schweizerin Camille Rast, ist ex aequo mit Paula Moltzan (USA) Vierte. Beiden fehlt 1,66 Sekunden auf die Führende.

Truppe fehlen 57 Hundertstel aufs Stockerl

Die größten ÖSV-Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung ruhen wieder auf Katharina Truppe. Die Kärntnerin (+2,04) liegt nach dem ersten Lauf an neunter Stelle, ihr fehlen 57 Hundertstelsekunden auf das Podest.

Katharina Huber belegt den 14. Rang (+2,62), Katharina Gallhuber ist 21. (+3,16). Natalie Falch verliert mehr als vier Sekunden und hat keine Chance auf den 2. Durchgang.. Lisa Hörhager kommt nach einem Einfädler zu Sturz und scheidet aus.

Um 12:15 Uhr beginnt der zweite Lauf.

