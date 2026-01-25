NEWS

Ski LIVE - Slalom in Spindlermühle: das Ergebnis

Ski LIVE: Mikaela Shiffrin jagt in Spindlermühle heute die Kristallkugel! Alle Ergebnisse, Zeiten und die Entscheidung im Slalom-Weltcup hier.

Ski LIVE - Slalom in Spindlermühle: das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Matchball für die Slalom-Queen! Heute könnte in Spindlermühle die erste große Weltcup-Entscheidung des Winters fallen.

Mikaela Shiffrin greift nach ihrer nächsten Slalom-Kugel und will den Sack in Tschechien vorzeitig zumachen. LIVE-Ticker>>>

Shiffrin vor nächstem Kristall-Coup

Die Ausgangslage im Slalom-Weltcup ist eindeutig: Mikaela Shiffrin reist mit einem gewaltigen Polster von 268 Punkten Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Camille Rast an.

Die Rechnung für den heutigen Slalom ist simpel: Behält Shiffrin nach dem Rennen einen Vorsprung von mehr als 200 Punkten, ist ihr die kleine Kristallkugel rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Das heißt: Rast muss selbst bei einem Ausfall von Shiffrin zumindest Zweite werden, um eine rechnerische Chance zu wahren.

Angesichts ihrer Dominanz in dieser Saison gilt die US-Amerikanerin als die haushohe Favoritin für diesen vorzeitigen Triumph. Kann die Schweizerin Camille Rast den totalen Durchmarsch noch einmal verzögern, oder feiert Shiffrin heute bereits die nächste Krönung ihrer Karriere?

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 09:30 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): 12:15 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Slalom LIVE: Schnappt sich Shiffrin heute die Kugel? Wer landet beim Technik-Finale in Tschechien am Podest?

Slalom in Spindlermühle - das aktuelle Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle

Ski Alpin
Scheib trotz Ausfall positiv: "Es passt sehr viel sehr gut"

Scheib trotz Ausfall positiv: "Es passt sehr viel sehr gut"

Ski Alpin
1
Bitter! Scheib scheidet bei Hector-Sieg aus

Bitter! Scheib scheidet bei Hector-Sieg aus

Ski Alpin
6
Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski Alpin
Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Ski Alpin
Entscheidung im Frauen-RTL: Scheib kämpft um Tagessieg und Kugel

Entscheidung im Frauen-RTL: Scheib kämpft um Tagessieg und Kugel

Ski Alpin
3
Kitzbühel LIVE - Infos zum Slalom am Ganslern

Kitzbühel LIVE - Infos zum Slalom am Ganslern

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Mikaela Shiffrin Spindleruv Mlyn