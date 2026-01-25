Ski LIVE - Slalom in Spindlermühle: das Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Ski LIVE: Mikaela Shiffrin jagt in Spindlermühle heute die Kristallkugel! Alle Ergebnisse, Zeiten und die Entscheidung im Slalom-Weltcup hier.
Matchball für die Slalom-Queen! Heute könnte in Spindlermühle die erste große Weltcup-Entscheidung des Winters fallen.
Mikaela Shiffrin greift nach ihrer nächsten Slalom-Kugel und will den Sack in Tschechien vorzeitig zumachen. LIVE-Ticker>>>
Die Ausgangslage im Slalom-Weltcup ist eindeutig: Mikaela Shiffrin reist mit einem gewaltigen Polster von 268 Punkten Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Camille Rast an.
Die Rechnung für den heutigen Slalom ist simpel: Behält Shiffrin nach dem Rennen einen Vorsprung von mehr als 200 Punkten, ist ihr die kleine Kristallkugel rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Das heißt: Rast muss selbst bei einem Ausfall von Shiffrin zumindest Zweite werden, um eine rechnerische Chance zu wahren.
Angesichts ihrer Dominanz in dieser Saison gilt die US-Amerikanerin als die haushohe Favoritin für diesen vorzeitigen Triumph. Kann die Schweizerin Camille Rast den totalen Durchmarsch noch einmal verzögern, oder feiert Shiffrin heute bereits die nächste Krönung ihrer Karriere?
1. Durchgang: 09:30 Uhr (MEZ)
2. Durchgang (Finale): 12:15 Uhr (MEZ)
Verfolge hier den gesamten Slalom LIVE: Schnappt sich Shiffrin heute die Kugel? Wer landet beim Technik-Finale in Tschechien am Podest?
