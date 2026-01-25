Ski LIVE - Slalom in Kitzbühel: das aktuelle Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Slalom Kitzbühel LIVE: Schlägt der ÖSV heute am Ganslernhang zurück? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand zum Hahnenkamm-Finale hier.
Das große Finale der Hahnenkamm-Rennen! Heute um 10:30 Uhr startet der Slalom-Klassiker in Kitzbühel.
Auf dem extrem anspruchsvollen und eisigen Ganslernhang geht es für die ÖSV-Herren um den lang ersehnten Befreiungsschlag in einer schwierigen Saison. LIVE-Ticker>>>
Die Bilanz der rot-weiß-roten Slalom-Artisten ist in diesem Winter bisher ernüchternd.
Die Heim-Fans hoffen am Ganslernhang auf ein Ende der Durststrecke, denn bisher schaffte es der ÖSV lediglich fünfmal in die Top 10. Das beste Saisonergebnis steht bei einem fünften Platz durch Manuel Feller in Adelboden.
Zuletzt in Wengen gab es mit Rang sieben durch Michael Matt zwar einen leichten Aufwärtstrend, doch das Podest blieb bislang außer Reichweite. Kann ausgerechnet der schwierige Hang in Kitzbühel das Team rund um Feller, Matt und Gstrein zurück an die Weltspitze katapultieren?
1. Durchgang: 10:30 Uhr (MEZ)
2. Durchgang (Finale): ab 13:30 Uhr (MEZ)
Verfolge hier jeden Schwung LIVE: Wer bändigt die tückischen Wellen am Ganslernhang? Schafft ein Österreicher heute den Sprung aufs Stockerl?
