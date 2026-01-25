Ski LIVE - Slalom in Kitzbühel: das aktuelle Ergebnis

Das große Finale der Hahnenkamm-Rennen! Heute um 10:30 Uhr startet der Slalom-Klassiker in Kitzbühel.

Auf dem extrem anspruchsvollen und eisigen Ganslernhang geht es für die ÖSV-Herren um den lang ersehnten Befreiungsschlag in einer schwierigen Saison. LIVE-Ticker>>>

Folgt am Ganslernhang die Wende?

Die Bilanz der rot-weiß-roten Slalom-Artisten ist in diesem Winter bisher ernüchternd.

Die Heim-Fans hoffen am Ganslernhang auf ein Ende der Durststrecke, denn bisher schaffte es der ÖSV lediglich fünfmal in die Top 10. Das beste Saisonergebnis steht bei einem fünften Platz durch Manuel Feller in Adelboden.

Zuletzt in Wengen gab es mit Rang sieben durch Michael Matt zwar einen leichten Aufwärtstrend, doch das Podest blieb bislang außer Reichweite. Kann ausgerechnet der schwierige Hang in Kitzbühel das Team rund um Feller, Matt und Gstrein zurück an die Weltspitze katapultieren?

Startzeiten & Programm

1. Durchgang: 10:30 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 13:30 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier jeden Schwung LIVE: Wer bändigt die tückischen Wellen am Ganslernhang? Schafft ein Österreicher heute den Sprung aufs Stockerl?