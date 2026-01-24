NEWS

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle

Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin eröffnet den Slalom in Spindlermühle, Katharina Truppe folgt als Sechste.

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle Foto: © GEPA
Mikaela Shiffrin könnte am Sonntag eine weitere kleine Kristallkugel ihrer Sammlung hinzufügen. Im Slalom in Spindlermühle (CZE) geht es für die US-Amerikanerin außerdem um den siebten Sieg im achten Saisonrennen.

Der erste Durchgang ab 09:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Shiffrin geht im ersten Durchgang als Erste an den Start. Ihre erste Verfolgerin, Camille Rast (SUI), folgt mit Startnummer fünf.

Truppe als einzige Österreicherin in Top-Gruppe

Gleich danach kommt mit Katharina Truppe als erste Österreicherin. Die nächste folgt erst mit Startnummer 16, nämlich Katharina Huber.

Dann geht es weiter mit Katharina Gallhuber (18.), Lisa Hörhager (23.), Natalie Falch (26.) und schließlich Franziska Gritsch (54.).

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle:

