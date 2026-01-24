Die Startliste für den Frauen-Slalom in Spindlermühle:

Mikaela Shiffrin könnte am Sonntag eine weitere kleine Kristallkugel ihrer Sammlung hinzufügen. Im Slalom in Spindlermühle (CZE) geht es für die US-Amerikanerin außerdem um den siebten Sieg im achten Saisonrennen.

Shiffrin geht im ersten Durchgang als Erste an den Start. Ihre erste Verfolgerin, Camille Rast (SUI), folgt mit Startnummer fünf.

Truppe als einzige Österreicherin in Top-Gruppe

Gleich danach kommt mit Katharina Truppe als erste Österreicherin. Die nächste folgt erst mit Startnummer 16, nämlich Katharina Huber.

Dann geht es weiter mit Katharina Gallhuber (18.), Lisa Hörhager (23.), Natalie Falch (26.) und schließlich Franziska Gritsch (54.).