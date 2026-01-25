NEWS

Kristallkugel-Bestenliste: Shiffrin schreibt Geschichte

Mikaela Shiffrin fixiert in Spindlermühle ihre 9. Slalom-Kugel! Damit zieht sie in der Bestenliste mit einer Legende gleich. Alle Zahlen zum Kugel-Thron.

Kristallkugel-Bestenliste: Shiffrin schreibt Geschichte Foto: © GEPA
Die Kristallkugel – das Objekt der Begierde im Ski-Weltcup. Marcel Hirscher betitelte die Trophäe einst als "deppatn Glasbecher", von denen er in seiner Karriere insgesamt 20 gewinnen konnte. Damit führt der Salzburger die Bestenliste in Sachen Kristall weiterhin an.

Shiffrin zieht mit Moser-Pröll gleich

Mit dem Sieg im Slalom-Weltcup 2026 in Spindlermühle hat Mikaela Shiffrin endgültig den Olymp des Skisports erreicht.

Es ist ihre insgesamt 17. Kristallkugel – damit zieht die US-Amerikanerin in der ewigen Bestenliste mit der österreichischen Ikone Annemarie Moser-Pröll gleich und ist nun die geteilte Nummer zwei bei den Damen.

Noch beeindruckender ist die Bilanz in ihrer Paradedisziplin: Mit der 9. kleinen Kristallkugel im Slalom hält Shiffrin nun den absoluten Rekord für die meisten gewonnenen Kugeln in einer einzelnen Disziplin.

Keine andere Läuferin und kein Läufer in der Weltcup-Geschichte war über so einen langen Zeitraum derart dominant.

Rekordliste Kristallkugeln Damen:

Läuferin

Kugeln

Zuletzt

1.

Lindsey Vonn

20

2016

2.

Mikaela Shiffrin

17

2024

Annemarie Moser-Pröll

17

1979

4.

Vreni Schneider

14

1995

5.

Katja Seizinger

11

1998

6.

Renate Götschl

9

2007

Rekordliste Kristallkugeln Herren:

Läufer Kugeln zuletzt
1.Marcel Hirscher202019
2.Ingemar Stenmark19 1984
3.Hermann Maier 14 2004
4.Marco Odermatt132025
5.Pirmin Zurbriggen 13 1990
6.Aksel Svindal 11 2014
. Marc Girardelli 11 1995
8.Alberto Tomba 9 1995
. Gustav Thoeni 9 1975

Rekordsieger Gesamtweltcup Damen und Herren

KugelnAthlet
8Marcel HIRSCHER (AUT)
6 Annemarie MOSER-PRÖLL (AUT)
5Mikaela Shiffrin (USA)
5 Marc Girardelli (LUX)
4Marco Odermatt (SUI)
4 Lindsey Vonn (USA)
4Hermann MAIER (AUT)
4Gustavo Thöni (ITA)
4Pirmin Zurbriggen (SUI)
4Petra KRONBERGER (AUT)
3Vreni Schneider (SUI)
3Janica Kostelic (CRO)
3Phil Mahre (USA)
3Ingemar Stenmark (SWE)

