Kristallkugel-Bestenliste: Shiffrin schreibt Geschichte

Die Kristallkugel – das Objekt der Begierde im Ski-Weltcup. Marcel Hirscher betitelte die Trophäe einst als "deppatn Glasbecher", von denen er in seiner Karriere insgesamt 20 gewinnen konnte. Damit führt der Salzburger die Bestenliste in Sachen Kristall weiterhin an.

Shiffrin zieht mit Moser-Pröll gleich

Mit dem Sieg im Slalom-Weltcup 2026 in Spindlermühle hat Mikaela Shiffrin endgültig den Olymp des Skisports erreicht.

Es ist ihre insgesamt 17. Kristallkugel – damit zieht die US-Amerikanerin in der ewigen Bestenliste mit der österreichischen Ikone Annemarie Moser-Pröll gleich und ist nun die geteilte Nummer zwei bei den Damen.

Noch beeindruckender ist die Bilanz in ihrer Paradedisziplin: Mit der 9. kleinen Kristallkugel im Slalom hält Shiffrin nun den absoluten Rekord für die meisten gewonnenen Kugeln in einer einzelnen Disziplin.

Keine andere Läuferin und kein Läufer in der Weltcup-Geschichte war über so einen langen Zeitraum derart dominant.