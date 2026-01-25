Kristallkugel-Bestenliste: Shiffrin schreibt Geschichte

Rekordliste Kristallkugeln Damen:
Läuferin
Kugeln
Zuletzt
1.
Lindsey Vonn
20
2016
2.
Mikaela Shiffrin
17
2024
Annemarie Moser-Pröll
17
1979
4.
Vreni Schneider
14
1995
5.
Katja Seizinger
11
1998
6.
Renate Götschl
9
2007
Rekordliste Kristallkugeln Herren:
|Läufer
|Kugeln
|zuletzt
|1.
|Marcel Hirscher
|20
|2019
|2.
|Ingemar Stenmark
|19
|1984
|3.
|Hermann Maier
|14
|2004
|4.
|Marco Odermatt
|13
|2025
|5.
|Pirmin Zurbriggen
|13
|1990
|6.
|Aksel Svindal
|11
|2014
|.
|Marc Girardelli
|11
|1995
|8.
|Alberto Tomba
|9
|1995
|.
|Gustav Thoeni
|9
|1975
Rekordsieger Gesamtweltcup Damen und Herren
|Kugeln
|Athlet
|8
|Marcel HIRSCHER (AUT)
|6
|Annemarie MOSER-PRÖLL (AUT)
|5
|Mikaela Shiffrin (USA)
|5
|Marc Girardelli (LUX)
|4
|Marco Odermatt (SUI)
|4
|Lindsey Vonn (USA)
|4
|Hermann MAIER (AUT)
|4
|Gustavo Thöni (ITA)
|4
|Pirmin Zurbriggen (SUI)
|4
|Petra KRONBERGER (AUT)
|3
|Vreni Schneider (SUI)
|3
|Janica Kostelic (CRO)
|3
|Phil Mahre (USA)
|3
|Ingemar Stenmark (SWE)