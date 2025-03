presented by

Wichtiger Sieg für Federica Brignone! Die Italienerin gewinnt den Riesentorlauf in Are in dominanter Manier und halbiert damit den Rückstand im RTL-Weltcup.

Weltmeisterin Brignone triumphiert 1,36 Sekunden vor ihrer Kugel-Konkurrentin Alice Robinson (NZL) und feiert ihren dritten Riesentorlauf-Sieg im Weltcup in Folge. In der Disziplinen-Wertung führt Robinson vor dem letzten Rennen beim Saison-Finale in Sun Valley (USA) nur mehr 20 Punkte vor Brignone.

Das Podest in Are komplettiert Lara Colturi (ALB/+1,43).

Scheib: "Ich glaube, dass nicht so viel fehlt"

Beste Österreicherin ist Julia Scheib auf Rang sieben, der Rückstand der Steirerin beträgt nach zwei fehlerbehafteten Läufen 2,24 Sekunden.

Scheib zeigt sich nach ihrem sechsten Top-Ten-Platz in dieser Saison nicht unzufrieden. "Ich sage einmal, es waren beide Läufe okay. Da ist sicher was zum Mitnehmen, aber man muss es sich trotzdem genauer anschauen", erklärt sie.

Im ersten Durchgang war sie bei einem Übergang mit der Hand an einem Tor hängengeblieben. "Das war sicher nicht ideal fürs Flache." Generell gebe es zwei, drei Konkurrentinnen, die im Moment einfach besser fahren würden, sagt die Steirerin. Aber "ich glaube, dass nicht so viel fehlt".

Für ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger gehe es um kleine Schritte. "Man kann nicht über zwei Stufen hinweggehen, man muss jede Stufe eines Stiegenhauses bewältigen, um hinauf zu kommen. Und jetzt ist die Konsolidierungsphase", meint der Kärntner. "Gerade die Julia Scheib ist nicht gerade der geduldigste Mensch. Aber das gefällt mir, sie will immer mehr. Aber man muss am Boden der Tatsachen bleiben."

Keine weitere Österreicherin in Top Ten

Insgesamt schaffen es nur drei ÖSV-Athletinnen ins Finale. Franziska Gritsch verliert im zweiten Lauf sechs Plätze und wird letztlich 26. (+3,63). Stephanie Brunner scheidet in Lauf zwei - wie auch die Halbzeit-Zweite Sofia Goggia - aus, ist aber dennoch beim Weltcup-Finale in Sun Valley dabei.

Katharina Liensberger, die noch um die Qualifikation für das Weltcup-Finale in Sun Valley (USA) kämpft, tritt trotz einer noch nicht ganz überwundenen Erkrankung an, verliert insgesamt 2,87 Sekunden und verpasst damit den zweiten Durchgang.

Mikaela Shiffrin tut sich im Riesentorlauf nach ihrer Verletzung weiter schwer und scheidet im ersten Durchgang aus.

Ergebnis des RTL in Are:

