ÖSV-Weltcup-Läuferin beendet Karriere

Elisabeth Kappaurer zieht einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere!

Wie der ÖSV am Freitag per Aussendung bekanntgibt, beendet die 30-Jährige "nach reiflicher Überlegung" ihre Laufbahn. Damit bleibt der Riesentorlauf in Killington (USA) im November des Vorjahres ihr letztes Weltcuprennen.

Von Verletzungen geplagt

In ihrer Karriere wurde die Vorarlbergerin mehrfach von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Im Jahr 2019 erlitt sie beim Training im argentinischen Ushuaia einen Schien- und Wadenbeinbruch, wodurch sie drei Jahre lang kein Rennen bestritt.

Im Jänner 2024 kehrte sie in den Weltcup zurück, im Oktober desselben Jahres zog sie sich beim Training in Sölden (wo sie 2015 auch ihr Weltcupdebüt gab) eine Knorpelfraktur zu. An frühere Leistungen (zehn Top-15-Platzierungen) konnte sie trotz des raschen Comebacks noch im November nicht mehr anschließen. Im Jänner folgte eine weitere OP.

Die beste Weltcup-Platzierung erreichte die RTL-Spezialistin im Februar 2017 mit einem elften Rang in der Kombi von Crans Montana.

"Zeit, auf die Signale meines Körpers zu hören"

"Nach all den Verletzungen habe ich immer wieder versucht, mich zurückzukämpfen, und das ist mir größtenteils auch gelungen. Während der letzten Reha- und Vorbereitungsphase für die kommende Saison habe ich gemerkt, dass ich körperlich nicht mehr das höchste Niveau erreiche, das nötig ist, um vorne mitmischen zu können. Deshalb ist es nun an der Zeit, auf die Signale meines Körpers zu hören und ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen," erklärt Kappaurer ihren Rücktritt.

Die 15 besten Skifahrerinnen Österreichs aller Zeiten